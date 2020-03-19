Koronavirüs Gürcistan'da turizmi olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Koronavirüs Gürcistan'da turizmi olumsuz etkiledi
6 saat önce
Boş parklar, caddeler ve avmler yollardan detaylar Gürcistan hükümetinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yabancıların 18 Mart'tan itibaren ülkeye girişini yasaklanmasının ardından, başkent Tiflis'te özelikle turistlerin yoğun uğradığı parklar boş kaldı.
Boş parklar, caddeler ve avmler yollardan detaylar Gürcistan hükümetinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yabancıların 18 Mart'tan itibaren ülkeye girişini yasaklanmasının ardından, başkent Tiflis'te özelikle turistlerin yoğun uğradığı parklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:37 Kaynak: AA
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