Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler - Son Dakika
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Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler

7 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine sebebiyet veren koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri Dr. Hakan Özkul anlattı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine sebebiyet veren koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri Dr. Hakan Özkul anlattı.

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul, son günlerde tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsten korunmak için neler yapmamız gerektiğini anlattı. Dr. Hakan Özkul önce koronavirüsün türüne dikkat çekerek "Bir virüs grubu ailesi. RNA genetik kodu olan, zarflı dediğimiz bir virüs cinsidir. Bu virüsler solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyorlar" dedi.

KORONOVİRÜSTEN KORUNMA

Koronavirüsün şu ana kadar ülkemizde görülmediğini ifade eden Dr. Hakan Özkul, bütün dünyayı kasıp kavuran virüstenkorunmak için neleryapılabileceğini anlattı: "Korunma açısından el temizliği çok önemli. Özellikle kalabalık mekanlara gittiğimizde, hasta olan biri ile temas kurduğumuzda, hastanın hapşırdığı bir yere dokunduğumuzda en az 20 saniye bol su ve sabunla elimizi yıkayacağız. Eğer su ve sabun yoksa alkol temelli antiseptik solüsyonlarla ellerimizi yıkacağız. Çünkü alkol virüsün zarfını eritiyor. Sirkenin ağız temizliği için etkisi var ama koronavirüsten korunmada sirke ya da tuzlu suyla ağzı çalkalamanın çok büyük bir faydası yoktur."

"BİNA GÜÇLÜ İSE DEPREME DAYANIKLIDIR, VÜCUT GÜÇLÜ İSE VİRÜSLERE KARŞI DAYANIKLI OLUR"

koronavirüsü gibi solunum yolu enfeksiyonlarında en önemli korunma yolunun güçlü bir bağışıklık sistemi olduğuna dikkati çeken Dr. Hakan Özkul, deprem ve koronavirüsü arasında çarpıcı bir benzetmede bulundu: "Biz güçlü olduğumuz müddetçe bu hastalığı kesinlikle çok daha kolay atlatacağız. Aynı deprem gibi. Deprem geliyor ama bina güçlü olursa nasıl depremden korunuyorsak, vücudumuzun güçlü olması, bağışıklık sistemimizin güçlü olması da koronavirüs enfeksiyonuna hem yakalanmamak hem de yakalandığımızda hafif olarak atlatmak için çok önemli. Çünkü virüslerle ve bakterilerle savaşta en önemli silahımız vücudun savunma sistemi, bağışıklık sistemidir."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN HANGİ BİTKİLERİ KULLANMALIYIZ?

Antibiyotiklerin bakterilerde etkili olduğunu ama virüslere karşı etkisiz kaldığına dikkat çeken Dr. Hakan Özkul, henüz viral bir hastalık olan koronavirüse karşı bir aşı geliştirilmediği için elimizdeki tek silahın bağışıklık sistemimiz olduğunu vurguladı.

Fitoterapist Özkul, bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanabileceğimiz bitkileri de sıraladı: "Mesela propolis arı ürünüdür, özellikle hem bakteri ve virüslere karşı etkinliği bilimsel olarak ortaya konulmuş hem de vücut direncini ve bağışıklığını güçlendirmede çok önemli. Sarımsak, zencefil, kekik, mürver bitkisi antiviral etkileri olduğu bilinen bitkiler. Ginseng bitkisi, ashwagandha bitkisi, japon madımağı ki bu bitki daha önceki sars enfeksiyonunda Çin'de tedavi amaçlı kullanıldı, bunun gibi yeşil çay mesela bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler içerisinde, zencefil ve zerdeçal zaten her zaman saydığımız bitkiler."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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