Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 21 milyonu aştı - Son Dakika

Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 21 milyonu aştı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen COVID-19, konuşulma oranıyla da rekora koşuyor.

Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 21 milyonu aştı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen COVID-19, konuşulma oranıyla da rekora koşuyor. Türkiye'de salgın azalışa geçip normalleşme süreci başlamış olsa dahi salgının konuşulma oranı aksine artıyor. Türkiye'de salgının görüldüğü günden bu yana 21 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, COVID-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 10 Mart'tan bugüne kadar Koronavirüs hakkında yazılı basında 546 bin 34 haber çıktığı tespit edildi. Online mecralarda 19 milyon 394 bin 61 haber yansıması tespit edilirken, TV kanallarında ise 1 milyon 99 bin 762 haber çıkışı görüldü.

DÜNYADAKİ VAKA SAYISI 6 MİLYONUN ÜZERİNDE

Ajans Press'in, gisanddata 'COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları' verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısının 6 milyon 170 bin 474 olduğu görüldü. Bu rakam geçmiş aylarla kıyaslandığında da 22 Nisan tarihinde 2 milyon 565 bin 59 vakanın olduğu tespit edildi. Veriler anlık olarak artabilirken, Şu an Türkiye'deki güncel vaka sayısının 163 bin 942 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19'lu kişi sayısı ile dünyada 11'inci sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 1 milyon 790 bin 191 ile ABD, 514 bin 849 ile Brezilya, 405 bin 843 ile de Rusya olarak saptandı. Dünyadaki toplam ölüm sayısı ise 372 bin 99 olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 21 milyonu aştı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları         
15:13
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı         
15:05
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı         
15:05
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok         
15:02
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi         
14:57
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı         
14:45
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?         
14:40
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı         
14:35
Ukrayna'dan vatandaşlarına Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı         
14:32
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var         
14:23
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı         
14:18
George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu         
14:16
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları         
14:15
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu         
14:15
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak         
14:11
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü         
13:50
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı         
13:47
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek         
13:31
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı         
13:10
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı         
13:08
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 16:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 21 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]