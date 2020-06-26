Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika

Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen kovid-19, konuşulma oranıyla da rekora koşuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen kovid-19, konuşulma oranıyla da rekora koşuyor. Türkiye'de vaka sayılarında dalgalanma yaşanırken, salgının konuşulma oranı her geçen gün artıyor. Türkiye'de salgının görüldüğü günden bu yana 25 milyonun üzerinde haberin medyada yansıma bulduğu görüldü.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı


Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, kovid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press'in medya incelemesine göre, 10 marttan bugüne kadar koronavirüs hakkında yazılı basında 700 bine yakın haber çıktığı tespit edildi. Online mecralarda 23 milyon 201 bin 458 haber yansıması tespit edilirken, TV kanallarında ise 1 milyon 504 bin 120 haber çıkışı görüldü.


Almanya'da kovid-19 tekrar artış gösterdi


Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre, salgının başladığı günden bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayılarının açıklandığı günlerden geçiliyor. Araştırmaya göre, kısıtlamaları gevşeten ülkeler arasında son günlerde en yüksek artışın yaşandığı ülke Almanya olurken, günlük vakalardaki bir haftalık artış oranı yüzde 36 olarak saptandı. Vaka artışıyla Almanya'yı yüzde 29 ile Ukrayna ikinci sıradan, yüzde 24 ile ABD üçüncü sıradan izledi. Buna karşın normalleşmeye dönen ve iyileşmelerin görüldüğü ülkelerin başını yüzde 86 ile Hollanda'nın çektiği görüldü. Hollanda'yı bu anlamda yüzde 67 ile Singapur takip ederken, üçüncü sırada yüzde 61 ile İspanya yer aldı. Türkiye ise iyileşme gösteren ülkeler arasında yer alırken oranın yüzde 3 olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Türkiye, Almanya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]