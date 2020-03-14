Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

12 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor

Son Dakika Haberleri
12:17 Oda ve borsalardan Korona virüs nedeniyle fahiş fiyatlara ortak açıklama
12:14 İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz
12:09 Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
12:08 PTT, Dede Efendi Eserleri Konseri zarflarını tedavüle sundu
12:08 İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 12:21:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]