Koronavirüs hakkında merak edilenler: Türkiye'de vaka sayısına dair öngörüler ne, kuluçka süresinde... - Son Dakika

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Koronavirüs hakkında merak edilenler: Türkiye'de vaka sayısına dair öngörüler ne, kuluçka süresinde...
6 saat önce
Koronavirüs kuluçka süresinde de bulaşıyor mu? Testlerin negatif çıkma ihtimali var mı? Virüs havadan ve sudan bulaşır mı? Türkiye'deki vaka sayısına dair öngörüler neler?
Koronavirüs kuluçka süresinde de bulaşıyor mu? Testlerin negatif çıkma ihtimali var mı? Virüs havadan ve sudan bulaşır mı? Türkiye'deki vaka sayısına dair öngörüler neler?....
BBC Türkçe takipçilerinin koronavirüsle ilgili sorularını St. Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Viroloji Uzmanı Dr. Müge Çevik yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:20
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