Koronavirüs hakkında ne kadar bilgiliyiz? - Son Dakika
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Koronavirüs hakkında ne kadar bilgiliyiz?

14 dakika önce

16 Mart 2020 itibariyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 606'ya, teyit edilmiş hasta sayısı ise 167 bin 511'e yükselirken1; bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Çok hızlı bulaştığı için kısa süre içinde tüm dünya ülkelerinde görülmeye başlandı.

Peki ülke olarak koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyimiz nasıl?

Katılımcıların %64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtirken, %35'i ise az da olsa bilgisi olduğunu belirtti. Koronavirüs hakkında hiç bilgisi olmayanların oranı ise %1'den daha az.

Koronavirüsle ilgili bilgileri nereden öğrendik?

Koronavirüs oldukça hızlı yayılabiliyor. Bu nedenle hastalığın kontrol altına alınabilmesi ve hayati risklerin engellenebilmesi için herkesin bu hastalık hakkında bilgili olması önemli.

Katılımcılara koronavirüs ile ilgili bilgiyi hangi kaynaklardan edindiklerini sorduğumuzda medya kanallarının bir kez daha ne kadar önemli etkisi olduğunu görüyoruz.

Koranavirüsle ilgili televizyondan bilgi edinenlerin oranı %63, sosyal medya kanallarından öğrenenlerin oranı ise %60 oldu. Uzman doktor yorumlarını takip edenlerin oranı %42 olurken, kendi başına araştırma yapanların oranı ise %41. Çevresindekilerden bilgi alanların oranı ise %30.

Koronavirüs belirtilerini biliyor muyuz?

Uzmanlar Kovid-19'un sebep olduğu hastalığın belli belirtileri olduğu üzerinde hemfikirler. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre ateş, nefes almakta zorluk ve öksürük gibi belirtiler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Peki bu belirtileri tam olarak ve başka hastalıkların belirtileriyle karıştırmadan biliyor muyuz?

Katılımcıların %96'sı koronavirüsün belirtilerini bildiğini söyledi. Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan belirtileri tam ve doğru bir şekilde tanımlayabilenlerin oranı yalnızca her 3 kişiden 1'i. Bu kişilerin haricinde yaklaşık olarak her 3 kişiden 1'i de hastalığın tüm belirtilerinin yanı sıra başka hastalık belirtilerini de ekledi. Geri kalanlar ise hastalık belirtilerini ya tam olarak bilmiyor ya da başka hastalık belirtileriyle karıştırıyor. Bu sonuç gösteriyor ki bazı kişilerde bilgi kirliliği oluşmuş.

Koronavirüs belirtilerinin görülme oranı ne?

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre ülkemizde koronavirüse yakalanan hasta sayısında artış var. Kovid-19 tipi bu koronovirüsün kuluçka dönemi 14 gün. Uzmanların bahsettiği koronavirüs belirtilerinden herhangi birini son 1 ayda yaşadık mı?

Katılımcıların %79'u koronavirüs belirtilerinden herhangi birini geçirmediğini belirtti. %16'sı öksürük, %4'ü nefes darlığı ve % 4'ü ateş yaşadığını belirtti. Bu üç belirtiyi de yaşadığını belirtenlerin oranı ise %1. Fakat unutmayalım ki bu belirtiler soğuk algınlığı ve grip ile benzerlik göstermektedir. Doğru tanı için uzman sağlık personelinin teşhis koyması gerekmektedir.

Virüsten korunmak için hangi önlemleri alıyoruz?

Koronavirüsten korunmak için dünya genelinde ve ülkemizde önlemler arttırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemlerin yanında şirketler de çalışanları için önlemler almaya başladı. Peki, bizler kendimiz için önlem alıyor muyuz?

Her 10 kişiden 1'i koronavirüsten korunmak için herhangi bir önlem almadığını belirtti. Oran azınlıkta gibi görünse de çok hızlı bulaşabilen ve hayati riskler taşıyabilen böyle bir hastalık için azımsanmayacak kadar yüksektir.

Bu cevapların yanı sıra kolonya ve sirke kullandığını belirtenler de görülüyor.

Kendi sağlığımızın yanı sıra sevdiklerimizin ve toplumun genel sağlığını etkileyecek bu konuda, uzmanların yaptığı açıklamaların yakından takip edilmesini bir kere daha hatırlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan aşağıdaki videoyu izleyerek koronavirüs hakkında alınması gereken tedbirleri öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:42 Kaynak: Bültenler
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