Koronavirüs hamileliği ve yeni doğan bebekleri etkiliyor mu? Uzmanlar yanıtlıyor

Birçok hükümet hamile kadınlar ve yenidoğan bebeklerin yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında yüksek risk grubunda olduğu uyarısında bulunuyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar, henüz Covid-19'un hamilelerde diğer yetişkinlere göre daha ağır semptomlara yol açtığına dair yeterli veri olmadığını söylüyor.



İngiliz Kraliyet Koleji'den kadın doğum uzmanlarının da aralarında bulunduğu bir ekip tarafından yayımlanan makalede, hamile kadınların diğerlerine göre daha yüksek risk taşımadığı ve Covid-19 düşük yapma olasılığını artırmadığı belirtildi. Makalede, Covid-19'a yakalanan hamilelerin büyük çoğunluğunun sadece hafif ya da orta derecede soğuk algınlığı/grip benzeri semptomlar yaşamasının beklendiği ifade edildi.