Koronavirüs haricinde Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs haricinde Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs haricinde Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı?

6 saat önce

Koronavirüs salgını sürerken, dünyanın pek çok yerinde birtakım siyasi gelişmeler de yaşandı.

Koronavirüs haricinde Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı?, System.String[]

Koronavirüs salgını sürerken, dünyanın pek çok yerinde başka siyasi gelişmeler de yaşandı.

Kaçırmış olabileceğinizi düşündüğümüz Ortadoğu'daki gelişmeleri derledik.

Tahran ve Washington tekrar karşı karşıya geldi

Tahran ve Washington arasında on yıllardır süren, ABD'nin P5+1 ile İran arasında yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından üst düzey askeri yetkili Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle derinleşen kriz, koronavirüs salgını sürecinde de devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Basra Körfezi'nde yaşanan yeni bir gerilimin ardından, "Amerikan ordusunda ABD gemilerini denizde taciz eden bütün İran botlarının vurulması ve yok edilmesi emri verdiğini" açıkladı.

İran Devrim Muhafızları'nın cevabı, "Kararlı bir yanıtla karşılık veririz" oldu.

Trump'ın açıklaması, İran'ın İslam Devrimi Muhafızları'na ait sürat botlarının Kuveyt yakınlarında tatbikat yaparken, ABD savaş gemilerine çok yaklaştığına dair haberlerin ardından geldi.

Amerikan ordusu, bu iddialarını destekleyen görüntüler paylaştı.

İran Devrim Muhafızları ise olaydan "profesyonel olmayan provokatif eylemlerde bulunduğunu" ve "uyarılara kayıtsız kaldığını" söylediği ABD'yi sorumlu tuttu; ancak bu iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı.

Tahran ay başında Amerikan gemilerinin bir İran gemisinin önünü kestiğini savunmuştu, bunun üzerinde Devrim Muhafızları Körfez'de devriye faaliyetlerinin artırıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter paylaşımıyla Trump'a seslendi, "Bütün yapman gereken başka ülkelerin işlerine karışmayı bırakmak, özellikle de benimkine" dedi.

Rusya da ABD'ye İran'a yönelik tehditlerine son vermesi ve Basra Körfezi'nde sükunetin sağlanması çağrısı yaptı.

İran cephesinde yaşanan gelişmeler bunlarla da sınırlı değil.

İran Devrim Muhafızları 22 Nisan'da ülkenin ilk askeri uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulduğunu açıkladı.

Tahran koronavirüsle mücadelesini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle, uyguladığı yaptırımlardan ötürü Washington'a hesap sorulması çağrısı da yaptı.

Ancak bunun yerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin tek taraflı çekildiği İran ile varılan 2015 nükleer anlaşmasında kendisini taraf ilan edeceğini açıkladı. Washington böylece Ekim ayında sona erecek olan İran'a yönelik yaptırımların süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne baskı uygulamayı planlıyor.

İsrail'de koalisyon hükümeti kuruldu, Netanyahu eleştiri yağmuru altında





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile siyasi rakibi ve merkez sol ittifakı Mavi ve Beyaz'ın lideri Benny Gantz, 20 Nisan'da koronavirüs acil hükümeti kurmak üzere anlaşmaya imza attılar.

Anlaşmaya göre, iki siyasetçi dönüşümlü olarak başbakanlık koltuğuna oturacak. İlk olarak Netanyahu göreve başlayacak.

Hükümet, ülkede sonuçsuz kalan art arda üç seçimin ve bir yıl süren siyasi belirsizliğin ardından geliyor.

Ancak yeni koalisyon hükümetinin Başbakan Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davalarından kaçma olanağı ve aşırı yetki verdiğini düşünen binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Tel Aviv'de Rabin Meydanı'nda toplanan eylemciler, protesto sırasında maske taktı ve aralarındaki ikişer metrelik mesafeyi korumaya çalıştı.





Başbakan, üç farklı yolsuzluk soruşturmasında resmen suçlanıyor. Netanyahu ise suçlamaları reddediyor.

Yeni koalisyon anlaşması kapsamında, Netanyahu'nun yargı ve diğer tüm üst düzey kamu atamalarında veto hakkı olacak.

Koalisyon hükümetinin yaptığı anlaşmaya karşı çıkanlar, İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) bu anlaşmayla birlikte etkisizleştirileceğini savunuyor.

Suudi Arabistan çocukken işlenen suçlar için idamı kaldırdı

Suudi Arabistan'da yetişkinliğe erişmeden önce işlenen suçlar için idam cezası kaldırıldı.

Krallığın İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, suç işleyen çocukların 10 yılı aşmamak kaydıyla çocuk cezaevinde hapis cezasına çarptırılacakları kaydedildi.





Resmi verilere göre ülkede geçen yıl nerdeyse 200 kişi idam edildi.

Riyad Cuma günü de kırbaç cezasının kaldırılacağını açıkladı.

İnsan hakları savunucuları ülkede pek çok kişinin adil yargılanma imkanı bulamadığını kaydediyor.

Yemen'in güneyinde ayrılıkçılar özerklik ilan etti

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçılar, ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.

Liman kenti Aden merkezli Güney Geçiş Konseyi (GGK), güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ilanı talimatı verildiğini de açıklamıştı.





Suudi destekli Yemen hükümeti ise, özerklik ilanını tanımadığını bildirdi ve "gerilimi tırmandıracak eylemlere son verilmesini" istedi.

Yemen, Mart 2015'te Husilerin ülkenin batısının büyük kısmını ele geçirerek Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ülkeyi terk etmesine yol açtığından beri çatışmalara sahne oluyor.

Komşusunda gerçekleşen bu isyanın bölgesel rakibi İran tarafından desteklendiğini savunan Suudi Arabistan ise Yemen'de Husilere karşı savaşan uluslararası bir koalisyonun liderliğini yapıyor.

Fransız haber ajansı AFP, ayrılıkçıların bu ilanının Yemen'de 5 yıldır devam eden savaşı daha da karmaşıklaştıracağı ve "savaş içinde savaşa yol açabileceği" yorumunu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri uluslararası koalisyonda yer almasına rağmen ayrılıkçıları destekliyor.

Birleşmiş Milletler Yemen'deki iç savaşı "en kötü insani felaket" olarak tanımlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Orta Doğu, İran, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:55 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor         
00:42
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik         
00:28
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı         
00:11
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti         
00:00
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor         
23:56
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz         
23:37
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu         
23:35
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı         
23:21
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu         
23:01
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış         
22:52
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek         
22:47
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
22:43
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek         
22:42
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı         
22:33
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık         
22:33
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti         
22:28
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi         
22:12
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı         
21:57
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi         
21:57
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı         
21:47
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti         
21:46
Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı         
21:33
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz         
21:22
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım         
21:13
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor         
20:59
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz         
20:58
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi         
20:50
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak 4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak         
20:50
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı         
20:47
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 05:24:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs haricinde Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]