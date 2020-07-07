Koronavirüs haritası: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 10,8 milyonu geçti, ülkelerde son durum ne? - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalarının sayısındaki artış hızı yavaşladığından, birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı. Ancak ABD, Çin, İngiltere gibi bazı ülkelerde vakaların artışa geçmesi ile bölgesel kısıtlamalara da geri dönülüyor.

2 Temmuz verileri itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 843 bini, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 521 bini aştı.