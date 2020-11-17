Koronavirüs hastaları ve temaslıların takibi çağrı merkezince yapılıyor - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ve temaslılarının takibi, İl Sağlık Müdürlüğünde oluşturulan çağrı merkezindeki ekiplerce yapılıyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, sahadaki takip ve izlemlerin ardından sisteme düşen hastaların periyodik takibinin yaklaşık 2 aydır 15 personel ile hizmet veren merkezce yapıldığı belirtildi.

Hasta ve temaslılara ilişkin verilerin anlık olarak sisteme işlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece hastalığı değil, vatandaşların ihtiyaçlarını da takip eden ekip, hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyan erken tespitin yapılmasında rol oynayarak birçok kişide oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarını engellemeyi başardı. Salgının görüldüğü tarihten bu yana büyük özveriyle ellerinden gelen gayreti gösteren sağlık çalışanları, Kastamonu halkından bu mücadeleye maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve temizlik konularına dikkat ederek destek vermesini istiyor."