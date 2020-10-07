Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor - Son Dakika

Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor

07.10.2020 09:04
Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor, System.String[]

Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor ANKARA Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadelede yüksek akımlı oksijen tedavisi ile olumlu sonuçlar alındı.

Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor ANKARA Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadelede yüksek akımlı oksijen tedavisi ile olumlu sonuçlar alındı. Tedavi ile hastaların entübe edilmesi gereksinimi ortadan kaldırılıyor. Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serdar Akpınar, "Yüksek akım oksijen tedavisi, Covid-19'lu hastaları tedavide ciddi avantajlar sağlıyor" dedi.Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde koronavirüs hastalarına yüksek akımlı oksijen tedavisi uygulanıyor. Durumu ciddileşen hastalara uygulanan tedavide olumlu sonuçlar alındı. Yüksek akımlı oksijen cihazlarıyla yapılan tedavi sayesinde hastaların entübe edilmesi gereksinimi ortadan kaldırılıyor. Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serdar Akpınar, Covid-19 hastalarındaki ciddi olgularda en büyük sıkıntının solunum yetmezliği olduğunu söyledi. Doç. Dr. Akpınar, "Biz ciddi olguları hastaneye yatırıyoruz ve bir kısmı servislerde izlenirken bir kısmı yoğun bakımlarda izleniyor. Bir kısım hastada oksijen tedavisi yetersiz kalabiliyor. Bu durumda daha ileri aşamalara daha ileri uygulamalara gitmek zorunda kalıyoruz. Bunlardan birisi de yüksek akışlı oksijen tedavisi" dedi.'CİDDİ AVANTAJ SAĞLIYOR'Doç. Dr. Akpınar, bu yöntemin son yıllarda solunum yetmezliği hastalarında kullanılan bir metot olmaya başladığını bildirerek şunları söyledi: "Ancak Covid-19'lu hastalarda bu uygulama gerçekten de işimizi çok kolaylaştıran bir yöntem olarak ortaya çıktı. Nedeni; istediğimiz düzeyde oksijen tedavisini hastaya verebiliyoruz. Yani yüzde 100'lere kadar çıkabilen oksijen tedavisi verebiliyoruz. Havayı verirken mümkün olduğu kadar yüksek akış hızlarında vermeye çalışıyoruz. Bunların akciğerde bir takım etkileri ortaya çıkıyor. Özellikle verdiğimiz yüksek oksijen ile birlikte hastanın doku ve organlara giden oksijen miktarını normalleştirirken bir taraftan da yaptığımız nemlendirme ve ısıtmayla hastanın solunum epitelinin, solunum hücrelerinin korunmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda sekresyonu olan hastalar için de bu sekresyonun kolay atılması açısından bize bir avantaj sağlıyor yüksek akım oksijen tedavisi. Bunun yanı sıra verdiğimiz bu yüksek akış hızları hastanın solunum yollarında bir miktar basınca da neden oluyor. Bu basınç aslında solunum yetmezliği olan hastada istediğimiz bir şey. Çünkü bu durum hava yollarının da açık kalmasını sağlıyor. Bu yüzden bu tedavi Covid-19'lu hastalarda ciddi avantajlar sağlıyor."'BAŞARI İHTİMALİNİ ARTIRAN BİR METOT'

Doç. Dr. Akpınar, ayrıca bu uygulamayı serviste yatan hastalara yapılan oksijen müdahalelerinin yetersiz kalmasıyla kullanıldığını da belirterek, "Örneğin basit bir nazal kanül ile ya da basit bir oksijen maskesiyle hastaya verebildiğimiz maksimum oksijen miktarı yüzde 45 ila yüzde 60 arasında. Ama bazı hastalarda bu yetersiz kalabiliyor. Bu yetersiz kaldığı zaman hastaların oksijen satürasyonları düşüyor. Bu satürasyonu tamamlamak için de biz yüksek akışlı oksijen tedavisine geçiyoruz. Hastanın solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemli, tedavinin de önemli bir parçası. Ek yüksek basınçlı oksijen vermeyi sağlıyor, ayrıca havayı ısıtıyor ve nemlendiriyor. Bunlar bizim için özellikle Covid-19'lu hastalarda çok istediğimiz yardımcılarımız ve başarı ihtimalini de artıran bir metot diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz" diye konuştu.


Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor
Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor
Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor
Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor
Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor
Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Yoğun Bakım, Akpınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs hastaları, yüksek akımlı oksijen tedavisi ile hayata tutunuyor - Son Dakika

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