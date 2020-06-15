Koronavirüs hastalarına karantina yurdunda mini konser - Son Dakika

Koronavirüs hastalarına karantina yurdunda mini konser

ŞANLIURFA'da mahalli sanatçı Aslan Çetinkaya, koronavirüs tedavileri tamamlanan ve yurtta karantinada tutulan hastalara konser verdi.

Şanlıurfa'da koronavirüs tedavisi gören ve iyileşmelerinin ardından KYK yurdunda 14 gün karantinada tutulanlara, Viranşehirli mahalli sanatçı Aslan Çetinkaya konser verdi. Yurt koridorlarında gitar eşliğinde parçalar seslendiren Çetinkaya'nın konseri renkli görüntülere sahne oldu. Karantinada kalanlar Çetinkaya'ya alkışlayarak ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayarak eşlik etti. Konser, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Çetinkaya hastalara moral vermek amacıyla etkinliği düzenlediğini söyledi. Karantinada kalanlar da kendilerine moral kaynağı olduğu için Çetinkaya'ya teşekkür etti.