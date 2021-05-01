'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR' - Son Dakika

'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR'

01.05.2021 10:34

KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Ataseven, bazı koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görüldüğünü belirterek, "Özellikle son zamanlarda hızlı artış var bu konuda.

KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Ataseven, bazı koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görüldüğünü belirterek, "Özellikle son zamanlarda hızlı artış var bu konuda. Her iki cinste de saç dökülmeleri mevcut ama erkeklerde daha yoğun" dedi.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ataseven, son dönemlerde beklenmedik şekilde koronavirüs kaynaklı cilt lezyonları gördüklerini belirtti. Prof. Dr. Ataseven, "Koranavirüs, tüm organlarda olduğu gibi dermatolojik olarak da çok sayıda bulgularla seyrediyor. Bize başvuran hastalarımızda koronavirüs tanısı konmadan ciltte bulgular ortaya çıkıyor. Çok çeşitli cilt bulgularını gördüğümüzde hastaya öncelikle koronavirüs klasik semptomlarını soruyoruz" diye konuştu. Ortalama her 5 koronavirüs hastasından 1'inde cilt bulguları seyredildiğini belirten Ataseven, "Bu bulgular arasında en sık 'makülepapüler' dediğimiz kızarıklıklar şeklinde başvuruyor hastalar bize. Bunun haricinde 'ürtiker' dediğimiz, halk arasında da bilinen 'kurdeşen' gibi kızarık, kabarık ve kaşıntı cilt bulgularıyla gelebiliyorlar. 'Veziküler' dediğimiz su toplar tarzda su çiçeği benzeri gelen hastalarımız da oluyor" dedi.

'ERKEKLERDE DAHA FAZLA'

Hastaların da saç dökülmelerinden de muzdarip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ataseven, "Özellikle koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 2 ile 4 ay arası sonrasında gördüğümüz saç dökülme şikayetleri geliyor. Geç bir bulgu, bunun nedeni ise hastaların çok ciddi stres geçirmesi. Stres, 'telogen effluvium' yani halk arasında mevsimsel saç dökülmesi dediğimiz olaya neden olabiliyor. Yine para büyüklüğünde yuvarlak açıklıklar şeklinde saç dökülmeleri mevcut. Erkeklerde özellikle tepeden açılma, fontel bölgelerden içeri doğru dökülmeler görülebiliyor. Kadınlarda da bu saç dökülmeleri görülüyor tabi ki. Özellikle son zamanda hızlı artış var bu konuda. Her iki cinste de saç dökülmelerini görüyoruz ama erkeklerde daha yoğun bu durum. Kliniğimizde de normal mi yoksa hastalığa bağlı saç dökülmesi mi, bunun da testini yapıyoruz" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR'
'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR'
'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR'
'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR'
'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR'
'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR'

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'KORONAVİRÜS HASTALARINDA SAÇ DÖKÜLMESİ GÖRÜLÜYOR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement