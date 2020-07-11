KORONAVİRÜS HASTALARINI GETİREN AMBULANS UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (1) - Son Dakika
KORONAVİRÜS HASTALARINI GETİREN AMBULANS UÇAK ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (1)
Kazakistan'dan 3, Azerbaycan'dan bir koronavirüs hastası getiren ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Kazakistan'dan 3, Azerbaycan'dan bir koronavirüs hastası getiren ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi. Hastalar kendilerini bekleyen özel kıyafetli sağlık çalışanları eşliğinde ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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11.07.2020 19:00:42. #1.13#
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