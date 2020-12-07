'Koronavirüs hastalarının rehabilitasyona ihtiyacı oluyor' - Son Dakika

'Koronavirüs hastalarının rehabilitasyona ihtiyacı oluyor'

07.12.2020 11:25
'Koronavirüs hastalarının rehabilitasyona ihtiyacı oluyor', System.String[]

ANKARA Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Fatma Gül Yurdakul, koronavirüs geçiren hastalarda bazı fiziki bozukluklar ortaya çıkabildiğini belirterek, "Akciğer kapasitesi azaldığı için hayatını normal devam ettiremeyen, yürüyüşü ve her türlü...

ANKARA Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Fatma Gül Yurdakul, koronavirüs geçiren hastalarda bazı fiziki bozukluklar ortaya çıkabildiğini belirterek, "Akciğer kapasitesi azaldığı için hayatını normal devam ettiremeyen, yürüyüşü ve her türlü fiziksel aktivitesi bozulan hastalarımız oluyor. Bunun sonucunda da bu hastaların uzunca bir süre rehabilitasyon sürecine ihtiyacı oluyor" dedi.

Doç. Dr. Fatma Gül Yurdakul, koronavirüs geçirdikten sonra fiziksel bozukluk yaşayanların durumunu değerlendirdi. Doç. Dr. Yurdakul, "Covid-19 sadece akciğer tutulumu ile giden bir hastalık değil. Pek çok sistemi etkiliyor. ve etkilediği sistemlerde de ne yazık ki kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Özellikle bizim rehabilitasyon merkezlerinde karşılaştığımız tablo; sinir sistemini tutan hastalıklarda hastanın daha sonrasında devam eden kalıcı hasarları oluyor. Sinir sistemi tutulumlarına bağlı kaslarda güçsüzlük, hareket zorluğu, inme geçiren hastalar yine kardiyak sistemi tutulumuna bağlı beyin hasarları, kanlanma bozuklukları geçiren hastalarımız oluyor. Ayrıca akciğer kapasitesi azaldığı için hayatını normal devam ettiremeyen, yürüyüşü, her türlü fiziksel aktivitesi bozulan hastalarımız oluyor. Bunun sonucunda da bu hastaların uzunca bir süre rehabilitasyon sürecine ihtiyacı oluyor" dedi.

'DEVAM EDEN GÜNLERDE YİNE BİR SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU OLABİLİYOR'Doç. Dr. Yurdakul, koronavirüs geçiren hastalarda meydana gelebilecek fiziksel bozukluğun kişiye göre farklı süreçlerde ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Hastalar, hastalığı direkt olarak sinir sistemi tutulumu ile de atlatabiliyor ya da direkt olarak kardiyak tutulum ile de atlatabiliyor. veya Covid-19'u geçiriyor, geçirdiğini düşünüyor; ama hastalık halen aktif oluyor. ve sonrasında devam eden günlerde yine bir sinir sistemi tutulumu olabiliyor. Yine hastalarda kas güçsüzlükleri, bizim miyopati diye tabir ettiğimiz kasların iltihaplanması hali ve hastaların günlük yaşamdaki aktivitesindeki her türlü fiziksel fonksiyonların bozukluğuna yol açan ciddi durumlar görebiliyoruz. Hastalar el becerilerini kaybedebiliyor, hiç yürüyemeyebiliyor ya da oturamayabiliyor" ifadelerini kullandı. 'SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU İLE HASTANEMİZDE YATAN 4 HASTAMIZ VAR'Hastalığı geçiren vatandaşların fiziksel yapısında meydana gelen bozukluklarını nasıl tedavi ettiklerini de anlatan Doç. Dr. Yurdakul, "Rehabilitasyon ünitelerinde hastaları düzenli olarak tedaviye alıyoruz. Şu an sinir sistemi tutulumu ile hastanemizde yatan 4 hastamız var. Bütün düzenli rehabilitasyon uygulamalarını yapıyoruz. Bizim için Covid-19 geçirip bu şekilde olması bir değişiklik değil. Sonuçta hastaya fonksiyonunu kazandırmak için gerekli uygulamaları veriyoruz ve bunlardan güzel de cevap alıyoruz. Yine yatmadığı halde ayaktan gelen, Covid-19 geçirip kalıcı akciğer hasarı olan hastalara da burada akciğer kapasitelerini ve aerobik kapasitelerini artırmak adına tedavilerini uyguluyoruz" diye konuştu.

'Koronavirüs hastalarının rehabilitasyona ihtiyacı oluyor'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Şehir Hastanesi, Rehabilitasyon, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Koronavirüs hastalarının rehabilitasyona ihtiyacı oluyor' - Son Dakika


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