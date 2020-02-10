Koronavirüs hastane ortamında 6-8 saat canlı kalabiliyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Dr. Ali Göktepe, "Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde kargo gibi cansız yüzeylerde virüsün uzun süre canlı kalmadığını ancak hastane ortamlarında virüsün 6-8 saat canlı kalmasının söz konusu olabildiğini söyleyebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Dr. Ali Göktepe, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Operasyon Merkezi" hakkında bilgi verdi. Yeni tip koronavirüse ilişkin merak edilenleri de yanıtlayan Göktepe, güncel verileri de kamuoyu ile paylaştı. Göktepe, Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkez'inde halk sağlığı acillerinin erken tespit koordinasyon ve korunma, kontrolleriyle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Yeni tip koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde başladığını ve çeşitli ülkelere yayıldığını hatırlatan Göktepe, "Halk sağlığı acilleri operasyon merkezinde erken tespit ve korunma, kontrol önlemleriyle ilişkili olarak bir risk değerlendirme toplantısı yaptık. Bu risk değerlendirme toplantısının akabinde bir vaka rehberi yayınladık. Vaka rehberinin içeriği; özellikle korunma kontrol önlemleriyle birlikte tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında yürütülecek çalışmalardan bahsettik. Diğer Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün havalimanlarında, limanlarda ve hudut giriş kapılarında alınması gereken önlemlerle ilgili süreçleri belirledik. Aynı zamanda bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu kurul sürekli güncellemeler ile birlikte gerek dünyadaki gerek Çin'deki son durum gerek hastalığın bulaş özellikleri ve seyri ile ilgili yeni gelişmeler ışığında alınan korunma, kontrol önlemleri güncellenmekte" diye konuştu.

Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezinde tüm dünyadaki ulusal çaptaki büyük tehditlerin izlendiğini vurgulayan Göktepe, "Başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere bu hastalıkların özellikle dağılım ve yayılım özellikleri, mevcut durumları, alınması gereken önlemler bu merkezde koordine ediliyor. Bu merkezde bilimsel danışma kurulunun tavsiye ve önerileriyle bir takım kararlar alınıyor ve bu kararla da süratle hayata geçiyor. Bir buçuk aydır devam etmekte bu süreç içerisinde tüm dünyada bildirilen vaka sayısı yaklaşık 40 bin oldu. Yaklaşık günlük 3 ya da 4 bin civarında yeni vaka ekleniyor. Şu ana ülkemizde henüz bir vaka tespit etmedik. Vakaların ağırlıklı olarak göründüğü ülkeler ağırlıklı olarak Uzak Doğu Asya ülkeleri ve Çin Halk Cumhuriyetine komşu olan ülkeler. Sonuçta bu damlacık enfeksiyonu, solunum yolu ile bulaştığı için bununla ilgili önlemlerimizi biz aldık gerek havalimanları gerek sınır giriş noktalarında termal kamera ile yolcular taranmakta. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında vaka tanımlarıyla şüpheli herhangi bir durum söz konusu olduğunda bu bilgiler süratle merkezimize ulaşmakta. Bu sene biz özellikle 2019'un son döneminde hayata geçirdikleri sistem ile izci uygulaması başladığını Bu çalışmalar izcinin içinde devam etmekte. Herhangi bir şüpheli durum söz konusu olduğunda bilgiler anlık olarak bize düşmekte" şeklinde konuştu.

Türkiye'de vaka olmamakla birlikte yaklaşık 2 bin 400 civarında analiz yapıldığını belirten Göktepe, elde ettikleri laboratuvar sonuçlarına göre büyük çoğunluğunun mevsimsel ifluenza olduğunu bir kısmında da herhangi etken bulunmadığını kaydetti.

Olası vaka durumunda yapılan işlemleri aktaran Göktepe, "Olası vaka tanımına uyan vaka başvurduğunda izolasyon tedbirleri ve vakanın epidemiyolojik öyküsü alınıyor. Vaka çıkması durumunda yürütülecek olan süreçlere erkenden başlıyoruz. Kişinin temaslarına ulaşmaya çalışıyoruz, temaslar belirleniyor fakat bu arada kişinin klinik örnekleri özel kurye ile referans laboratuvara ulaştırılıyor, çok kısa süre içinde analiz sonuçları çıkarılıyor ve analiz sonuçlarına göre süreci yürütmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar yeni tip koronavirüse rastlamadık" dedi.

Göktepe, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan kişilerin genel durumunun iyi olduğunu, yapılan analiz sonuçlarında da herhangi bir virüse rastlanmadığını belirtti.

Öte yandan Göktepe, "Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde kargo gibi cansız yüzeylerde virüsün uzun süre canlı kalmadığını ancak hastane ortamlarında virüsün 6-8 saat canlı kalmasının söz konusu olabildiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

(İHA)