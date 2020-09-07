Koronavirüs: Hastanede tedavi olan hastaların akciğerindeki hasar 'haftalarca geçmiyor' - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Hastanede tedavi olan hastaların akciğerindeki hasar 'haftalarca geçmiyor'

Avusturya'da yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanan ve hastanede tedavi edilmesi gereken hastalarda meydana gelen akciğer hasarının taburcu edildikten sonra bile haftalarca kalıcı olduğunu ortaya koydu.

Avusturya'da yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanan ve hastanede tedavi edilmesi gereken hastalarda meydana gelen akciğer hasarının taburcu edildikten sonra bile haftalarca kalıcı olduğunu ortaya koydu.

İlk sonuçları yayımlanan araştırma kapsamında, Covid-19'u ağır geçiren ve tedavisine hastanede devam edilen hastaların iyileşme süreçleri incelendi.

Hastaların yüzde 88'inde taburcu olduktan altı hafta sonra çekilen akciğer tomografisinde hasarın devam ettiği görüldü ve buzlu cam görüntüsüne rastlandı. Hastaların yüzde 47'si nefes almakta zorlandığını söyledi.

Hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasından 12 hafta sonra ise akciğer hasarı görülen hastaların oranı yüzde 56, nefes almakta zorlandığını söyleyenlerin oranı da yüzde 39 oldu.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Innsbruck Üniversite Kliniği'nden Dr. Sabine Sahanic, "Covid-19'u atlatanlarda tedaviden haftalar sonra bile akciğer hasarının sürdüğü tespit edildi" dedi.

Bununla birlikte, hastaların iyileşme sürecinin devam ettiği ve durumlarının da zaman ilerledikçe iyiye gittiği görüldü.

Sahanic, "Zaman içerisinde orta dereceli iyileşmeler tespit edildi" dedi ve araştırmada elde edilen sonuçların, hastalığı ağır geçirenlerin taburcu edildikten sonra da düzenli şekilde takip edilmesinin önemini ortaya koyduğunu aktardı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Covid-19 hastalarının iyileşme sürecinin uzun sürmesine karşın akciğerdeki hasarın zamanlar artış kaydetmediği anlaşıldı.

Araştırma nasıl yapıldı?

Avrupa Solunum Derneği'nin Uluslararası Kongresi'ne sunulacak olan araştırma kapsamında 86 hastanın taburcu edildikten sonra takibi yapıldı. Bu hastaların 18'i hastanede kaldıkları sürede yoğun bakımda yattı.

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61. Yüzde 60'ını erkek oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 50'lik bir bölümü de aktif sigara içicisi ya da geçmişte sigara içen kişiler.

Hastalar, taburcu edilmelerinin önce altıncı, sonra da 12'nci haftasında iki kez testlerden geçirildi. Bu testler sırasında akciğer tomografisi çekildi, klinik muayene yapıldı ve akciğer fonksiyon ölçümleri gerçekleştirdi.





Koronavirüs: Hastanede tedavi olan hastaların akciğerindeki hasar 'haftalarca geçmiyor'

Koronavirüs, Avusturya, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 06:42

Son Dakika Teknoloji Koronavirüs: Hastanede tedavi olan hastaların akciğerindeki hasar 'haftalarca geçmiyor' - Son Dakika

BBC
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