Koronavirüs hastası 2 kişi, yoğun bakımdan servise alkışlarla alındı - Son Dakika

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Koronavirüs hastası 2 kişi, yoğun bakımdan servise alkışlarla alındı
7 saat önce
MALATYA'da, koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavi gördükleri yoğun bakımdan çıkan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.
MALATYA'da, koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavi gördükleri yoğun bakımdan çıkan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 150'den fazla kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalardan 58 yaşındaki Ayşe Fatma Y. ile 60 yaşındaki Süleyman L.'nin sağlıkları iyiye gidince servise alındı. Mutlulukları yüzlerinden okunan 2 hasta, yoğun bakımdan servise götürüldüğü sırada sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:35 Kaynak: DHA
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