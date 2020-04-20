KORONAVİRÜS HASTASINDA İYİLEŞME GÖREN DOKTORUN DANSLI SEVİNCİ - Son Dakika
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KORONAVİRÜS HASTASINDA İYİLEŞME GÖREN DOKTORUN DANSLI SEVİNCİ

6 saat önce

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural (34) bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural (34) bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi. Dr. Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyım. Meslekte 11. yılım. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde Yoğun Bakım Bilim dalında yandal programındayım ve kovid yoğun bakım ünitesinde çalışıyorum. diyen Dr. Adnan Menderes Vural, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş kovid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi. İşlem öncesinde kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyindim ve sevinçliydim.Tabii doğal olarak bu sevinç ruhunuzdan bedeninize de yansıyor. Bendeki yansıması da dans etmeyi sevdiğim için bu şekilde oldu. Sonrasında hastamızı başarılı bir şekilde solunum cihazından ayırdık. Onun nefes alırken yaşadığı mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti.

Yaşadığımız bu pandemi sürecinde sağlık çalışanları olarak zor günlerden geçiyoruz. Kimimiz evlerine gidemiyor. Ailesini göremiyor, çocuklarına, eşlerine sarılamıyor, anne ve babalarına sarılamıyor. Hatta bazı arkadaşlarım koronavirüse yakalandı.Yaşam mücadelesi verdi.

MORALİMİZ BOZULMAMALI

Dr. Vural, şöyle devam etti Moralimiz asla bozulmamalı. Sağlık bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız ve ülkemizin bu sıkıntılı süreçten çıkıp tekrar sağlıklı günlere kavuşacağını biliyoruz. Milletimiz, sağlık bakanımızın önerileri doğrultusunda hareket etmeli, zaruri haller haricinde evden dışarı çıkmamalı, el hijyenine, maske takılmasına ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde dikkat etmelidir. Hayat eve sığar. Ben yoğun bakımda evimdeyim sizler de evinizde kalın, Sağlıcakla kalın.

KORONAVİRÜS HASTASINDA İYİLEŞME GÖREN DOKTORUN DANSLI SEVİNCİ

Hacettepe Üniversitesi, Adnan Menderes, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:13 Kaynak: DHA

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