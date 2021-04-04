Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI

04.04.2021 13:57

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden Ziya S., hastanede koronavirüs tedavisi gören dayısını ziyarete giderken polis tarafından yakalandı.

AKSARAY'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden Ziya S., hastanede koronavirüs tedavisi gören dayısını ziyarete giderken polis tarafından yakalandı. Ziya S.'ye kısıtlamaya ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda denetim yapan polis ekipleri, Şeyh Hamit Mahallesi'nde Ziya S. yönetimindeki 68 ABB 357 otomobili durdurdu. İzin belgesi sorulan Ziya S. sanayide çalıştığını ve otomobil kaporta tamiri usta belgesi olduğunu belirerek, İzin belgem var. Sanayide kaporta ustasıyım. Ayrıca yoğun bakımda tedavi gören dayımı ziyaret edeceğim dedi.

Polis, sanayi sitelerinin bugün kapalı olduğunu ve usta belgesinin kısıtlamadan muaf olanların kapsamına girmediğini belirtti. Bunun üzerine Ziya S., Dönüp gideyim. Bana ceza uygulamayın diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Ancak kısıtlamayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanan Ziya S'ye polis, koronavirüs hastalarına ziyaretçi kabul edilmediği uyarısında da bulundu.

'BAŞA GELEN ÇEKİLİYOR'

Ceza alan Ziya S., gazetecilerin sorusu üzerine, Hastaneye çıkmak için çıkmıştım; ama memur beyler sağ olsunlar cezamı yazdılar. Sıkıntı yok, başa gelen çekilir. Çıkmamamız gerekiyordu. Ama sokağa çıktık? dedi.

Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI
Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI
Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI
Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI
Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI
Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI
Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI
Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI

Şeyh Hamit Mahallesi, Para Cezası, Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AKSARAY KORONAVİRÜS HASTASINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDI, 3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI - Son Dakika


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