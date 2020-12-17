Koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken nelere dikkat edilmeli - Son Dakika

Koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken nelere dikkat edilmeli

17.12.2020 13:02
Koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken nelere dikkat edilmeli, System.String[]

Dünyayla birlikte ülkemizi de kasıp kavuran Covid-19 enfeksiyonunun hemen her haneden bir kişiye bulaştığına dikkat çeken Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Covid-19 teşhisi konmuş hasta ile evde yaşamanın yollarını anlattı.

Dünyayla birlikte ülkemizi de kasıp kavuran Covid-19 enfeksiyonunun hemen her haneden bir kişiye bulaştığına dikkat çeken Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, Covid-19 teşhisi konmuş hasta ile evde yaşamanın yollarını anlattı.

Prf. Reşit Mıstık, "Bulaşıcılığı gripten daha fazla olduğu bildirilen COVID-19'un ev içi bulaşı azımsanamayacak sayıdadır. Ev içi bulaşma ya enfekte aile fertleri ya da misafirler, kuryeler veya virüs bulaşmış dışarıdan alınan ev ihtiyaçlarına dokunmak sureti ile oluyor. Bu nedenle ev içi bulaşı kesmek veya en az düzeye indirmek için yapılması gerekenler ile enfekte -hasta kişinin ev içi bakımı üç grup altında düşünülmelidir. Birinci durumda, dışarıda zaman geçirip (çalışma-okul-alışveriş-gezme v.b.) gelenlerin virüsü de getirebileceği düşünülerek salgın devam ettiği sürece el hijyeni-mesafe-maske üçlemesini de uygulamak ve ev halkının birbiriyle temasını asgariye indirmek gerekir. Bunun dışında ortak olarak dokunulan kapı kollarının sık çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi, mümkünse iç kapıların aralık bırakılarak dirsek veya omuzla açılıp aralık bırakılarak kapanması, iç kapıların kapanması zorunluluğu varsa her defasında kapı kollarına dokunmadan önce ve sonra ellerin el dezenfektanı ile ovalanması uygun olacaktır. Ayrıca bu salgın sonlanana kadar evde enfekte-hasta birey olmasa bile havlu ve bardakların kişiye özel olarak kullanımının sağlanması uygun olacaktır.

İkinci durumda, evde enfekte hasta varsa yukarıdaki önlemlere ek olarak enfekte-hasta bireyin zorunlu olmadıkça ortak alanlara çıkmaması, maskesiz dolaşmaması, el hijyenine dikkat etmesi, bağırarak-yüksek sesle konuşmaması ev içi bulaşı azami düzeyde azaltacaktır. Enfekte-hasta kişi imkanı varsa ve sağlığı el veriyorsa ayrı bir yer veya evde karantina süresini tamamlaması daha da uygun olacaktır.

Üçüncü halde, enfekte -hasta kişinin evde mümkün olduğunca havalanması iyi, güneş gören bir odada karantinaya alınması uygundur. Dengeli beslenme yanında bol sıvı gıda tüketmesi, el dezenfeksiyonu, maske ve mesafeye dikkat etmesi, odasını sık sık havalandırması gerekir. Kirli çamaşırları çamaşır makinesinde 60 o C ta deterjanlarla ev halkının diğer çamaşırlarıyla; hastanın kullandığı çatal, kaşık, bıçak, tabak ve bardaklar da bulaşık makinesinde diğer bulaşıklarla birlikte yıkanabilir. Kullandığı malzemeleri (bulaşık-çamaşır) kendisi veya kendisi koyamayacaksa diğer ev halkından biri koyacaksa bunlara çıplak elle değil, plastik tek kullanımlık eldiven ile dokunması/alması uygun olacaktır.

Son olarak evde bilinen enfekte-hasta kişi olmasa bile özellikle küçük çocuklarda az sayıda olsa bile belirtisiz bir enfeksiyon olabileceği de düşünüldüğünde veya SARS-CoV-2 alan kişi belirtisiz olduğu kuluçka süresinin son iki gününde de virüsü bulaştırmaya başlaması yüzünden bu önlemlerin titizlikle uygulanması ev içi bulaşı ciddi oranda azaltacaktır" diye bilgi verdi.

(İHA)

Enfeksiyon Bölümü, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken nelere dikkat edilmeli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti
Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı Son Dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüse yakalandı         
12:30
Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor         
12:14
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi         
11:11
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 13:43:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs hastasıyla aynı evde yaşarken nelere dikkat edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei