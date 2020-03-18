'Koronavirüs havada 3, bakırda 4, çelikte 72 saat canlı kalabiliyor' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Koronavirüs havada 3, bakırda 4, çelikte 72 saat canlı kalabiliyor' - Son Dakika Dünya

'Koronavirüs havada 3, bakırda 4, çelikte 72 saat canlı kalabiliyor'

7 saat önce

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü adına yapılan bir araştırma, koronavirüsün havada 3 saat, plastik ve çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar canlı kalabildiğine işaret ediyor.

'Koronavirüs havada 3, bakırda 4, çelikte 72 saat canlı kalabiliyor', System.String[]

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü adına yapılan bir araştırma, koronavirüsün havada 3 saat, plastik ve çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar canlı kalabildiğine işaret ediyor.

Geçen hafta internette paylaşılan araştırmanın ayrıntıları tıp dergisi dün New England Journal of Medicine'da yayımlandı.

Araştırmada yeni virüsün dayanıklılık süreleri, 2002'deki SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgınına yol açan SARS-CoV-1 virüsünün canlı kalma süreleriyle kıyaslandı. Buna göre yeni koronavirüs…

Bu çalışmaya göre koronavirüsün havada canlı kalma süresi de 3 saate kadar çıkabiliyor.

Raporu yazan uzmanlar, "Test edilen koşullarda SARS-CoV-2 (koronavirüs) ile SARS-CoV-1'in canlı kalma süreleri benzerlik gösteriyor" dedi.

Koronavirüsler, hayvanlarda yaygın olan bir virüs grubu. Bu virüsler nadiren hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Uzmanlara göre virüsün yüzeylerde canlı kalma süresi birkaç saatten bir haftayı aşkın bir süreye kadar değişiyor.

Geçen ay The Journal of Hospital Infection'da yayımlanan bir araştırmada, SARS gibi insanlara bulaşan koronavirüslerin, dezenfekte edilmeyen metal, cam ve plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar canlı kalabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove Pazartesi günü, yeni tip koronavirüsün yüzeylerde ve havada ne kadar canlı kalabildiğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini söylemişti.





Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:30 

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