Koronavirüs havayollarına en az 29 milyar dolara mal olacak - Son Dakika
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Koronavirüs havayollarına en az 29 milyar dolara mal olacak

55 dakika önce

Koronavirüs salgınının, havayollarını da büyük zarara uğratması bekleniyor.

Koronavirüs havayollarına en az 29 milyar dolara mal olacak, System.String[]

Koronavirüs salgınının, havayollarını da büyük zarara uğratması bekleniyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA), küresel hava taşımacılığı talebinin koronavirüs salgını sebebiyle 2009'dan bu yana ilk kez düşeceğini öngörüyor. Düşüş oranının ise yüzde 0.4 olacağı tahmin ediliyor.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:05 
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