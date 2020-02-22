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Koronavirüs havayollarına en az 29 milyar dolara mal olacak
55 dakika önce
Koronavirüs salgınının, havayollarını da büyük zarara uğratması bekleniyor.
Koronavirüs salgınının, havayollarını da büyük zarara uğratması bekleniyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA), küresel hava taşımacılığı talebinin koronavirüs salgını sebebiyle 2009'dan bu yana ilk kez düşeceğini öngörüyor. Düşüş oranının ise yüzde 0.4 olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:05
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