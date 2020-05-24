'Koronavirüs hayatımızın ön planına çıkarsa, kaygı ve depresyon artacaktır' - Son Dakika

PSİKİYATRİST Prof. Dr. Ali Bozkurt, "Koronavirüs hastalığının bulaşıcılığını biliyoruz. Bununla birlikte eğer biz bu hastalıkta çok fazla uğraşmaya başlarsak ve hastalık hayatımızın ön planına çıkarsa, anksiyete (kaygı) ve depresyon artabilir" dedi.

Psikiyatrist Prof. Dr. Ali Bozkurt, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların, yeni normalleşme sürecinde haftada bir gün belli süre dışarıya çıkmaya başlamalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Bozkurt, yeni normalleşme süreci ile birlikte bu yaş grubunun 'kapatılma' duygusu içerisinde hissettiğini, bu düşüncenin kaygı ve sıkıntı verici, aynı zamanda mutsuzluk duygusunun oluşmasına neden olabileceğini belirtti.

'DAHA YAVAŞ, DİKKATLİ YAŞAM TARZI'

Prof. Dr. Ali Bozkurt, bu yaş gruplarıyla pandemi sürecinde video üzerinden görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yaş grupları keyifsiz ve mutsuz olduklarını dile getiriyorlar. Kendi kızım 13 yaşında, o bile 'baba senin hayatın normal devam ediyor, her gün işe gidip geliyorsun' şeklinde konuşmaları oluyor. Bu dönemde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruba ev içerisinde iletişimi artırmalarını söyleyerek, kısıtladığımız internet kullanımını onlar için açtık. Bu yaş grupları dışarı çıktığında inanılmaz bir özgürlük hissi yaşıyorlar. Dolayısıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı popülasyon birden kısıtlanmış hissinin dışına çıkmak ile ilgili bir yaşam tarzına dönecekler. Bu süreçte daha yavaş, dikkatli ve mesafeli yaşam tarzına geçeceğiz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grup için yaşamın devam ettiğini yavaş yavaş öğretebilmemiz lazım. Bunun tatlı bir geçiş olduğunu da göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'DEPRESYON ARTABİLİR'

Prof. Dr. Bozkurt, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun yeni normalleşmede adaptasyon sürecine ilişkin "Yaşamın devam ettiğini bilmelerini, bundan kaçınmamaları gerektiğini ve üzerine gitmenin çok önemli olduğunu bilmeliler. Öncelikleri maske takıp, dışarı çıkmaları gerekiyor. Günlük yeni hasta sayımızda düşüşler devam ediyor. Daha dikkatli olacaklar. Kaygı durumlarında ise, meditasyon ve nefes egzersizine yönelebilirler. Onun dışında normal yaşamın sürdüğünü bilecekler. Bu durum daha çok ilerlerse profesyonel destek almalılar. Koronavirüs hastalığının bulaşıcılığını biliyoruz. Bununla birlikte eğer biz bu hastalıkta çok fazla uğraşmaya başlarsak ve hastalık hayatımızın ön planına çıkarsa, anksiyete (kaygı) ve depresyon artabilir. Bunun riski çok daha fazladır. Onun için gerçekçi bakış açısıyla dünyaya bakmamız lazım" diye konuştu.