Koronavirüs hazır giyimde "kışlık" mesaisini erken başlattı - Son Dakika
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Koronavirüs hazır giyimde "kışlık" mesaisini erken başlattı

7 saat önce

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, koronavirüs salgını nedeniyle yazlık ürün siparişlerinin durduğunu, sektörün kışlık giysi mesaisine yöneldiğini söyledi.

Koronavirüs hazır giyimde

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, koronavirüs salgını nedeniyle yazlık ürün siparişlerinin durduğunu, sektörün kışlık giysi mesaisine yöneldiğini söyledi.

Sertbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektörlerin başında geldiklerini, süreç içinde gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını belirtti.

Hem devletin hem de özel sektörün salgından sağlıklı kurtulmak için el ele verdiğini vurgulayan Sertbaş, bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan yerli maske ve dezenfektan üretimi konusundaki seferberliği sonuna kadar desteklerini kaydetti.

" Avrupa'dan önce kurtulmamız lazım"

Yaşanan salgının Çin'de başladığını ancak neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Sertbaş, "Ekonomik açından bakacak olursak bizim Avrupa'dan daha önce bu işten kurtulmamız lazım. Ekonomimizin onlardan önce normale dönmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Virüs nedeniyle birçok mağazanın geçici olarak kapandığını dile getiren Sertbaş, şunları kaydetti:

"Üreticilerinin kapanmaması adına bazı büyük firmalar sadece kesilen malları alıyor, yeni sipariş vermiyor. Bu da kısa sürede bitecek. İşletmeler kışlık ürün almaya başladı. Müşterinin eylül-ekimde vitrine koyacağı malı bugünden üretmeye başlıyoruz. Tekstilcilerin kışlık mesaisi devam ediyor. Yazlıklar durdu. Bugün alıp, bugün satan firmaların ürün talebi yok ama kışa ürün alan firmalar için üretim yapıyoruz. Ancak zamanla tedarikçiler kapatmak zorunda kalırsa bunu da yapamayacağız."

"Hiçbir ihracatçı işçi çıkartmayı düşünmüyor"

Devletin verdiği kısa çalışma ödeneğinin esnetilmesinin çok iyi olduğunu belirten Sertbaş, yapılan desteklerin yanında kendilerinin de iş dünyası olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sertbaş, "Hiçbir ihracatçı işçi çıkartmayı düşünmüyor. İlk olarak ücretli izinleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kimse tatil yapamayacak ancak böyle gerekiyor. İşçi çıkarmamak lazım çünkü bir işi bilene her zaman ihtiyaç var. Bu süreç sona erdiğinde onlara çok ihtiyacımız olacak. Hep beraber bu işten sağlıklı bir şekilde çıkmamız lazım. Bütün paydaşlarımızla bunu atlatmamız lazım." diye konuştu.

Avrupa, İşçi, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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