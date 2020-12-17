Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi - Son Dakika

Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi

17.12.2020 08:25
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi besiciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı öncesi hindilere yoğun ilgi olduğunu belirterek, 3 bin 800 hindisinden bin 500'ünü sattığını söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi besiciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı öncesi hindilere yoğun ilgi olduğunu belirterek, 3 bin 800 hindisinden bin 500'ünü sattığını söyledi. Her sabah beslemeye götürdüğü hindileri, 'oooo' diye ses çıkararak uçurduğu anları kaydedip, görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bir başka hindi besicisi Adem Darıcı da hindilerinin tamamını sattığını belirtti.

Hayrabolu'da 14 yıldır hindi besiciliği yapan Egemen Çetin, koronavirüs salgınına rağmen bu sene de yılbaşı öncesinde hindilere yoğun talep olduğunu söyledi. Beslediği 3 bin 800 hindiden bin 500'ünü sattığını söyleyen Çetin, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıla oranla satışlarda çok az düşüş olduğunu belirtti. Çetin, "Bu yıl satışlarımız güzel. Geçen seneye göre biraz düşük ama iyi. Taleplerimiz de güzel, genellikle İstanbul tarafına veriyoruz. En çok oradan geliyor siparişlerimiz. Hindilerin kilosunu 34 liradan satıyoruz. Hindilerin fiyatı kilosuna göre, tanesi 250 ile 300 lira arasında değişiyor" dedi.

'İYİ HİNDİ KANADININ ALTINDAN BELLİ OLUR'İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, "Hindi almak isteyenler kanadını açtığı zaman, kanadın altının sarı olması yani yağlı olması gerekiyor. Kanadının altı böyle olduğu zaman kıvama gelmiştir. Yılbaşına daha günler var. Bu ayın sonuna doğru satışlarımız daha da hızlanır" dedi.UÇAN HİNDİLER SATILDI

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin kırsal Kaşıkçı Mahallesi'nde hindi besiciliği yapan Adem Darıcı da bin 450 hindisinin tamamını İstanbul, ve Kocaeli'deki firmalara sattığını söyledi. Darıcı'nın hindilere verdiği komutlarla havada uçtukları anlarda çektiği görüntüler büyük ilgi görmüştü. Darıcı'nın, 'oooo' diye çıkardığı sesle hindiler bulundukları yerden havalanıp, peşinden uçarak gelmiş ve havada yaklaşık 30 saniye kadar kalabilmişlerdi.


Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi
Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi

Hayrabolu, Tekirdağ, Yılbaşı, Hindi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı
Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı         
08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Sıla ve Yalın düet yapacak! Şarkıları yeni yılın ilk günü yayınlanacak Sıla ve Yalın düet yapacak! Şarkıları yeni yılın ilk günü yayınlanacak         
07:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler         
07:36
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek alkollü sürücü polisleri tehdit etti: Hepinizin evine geleceğim Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek alkollü sürücü polisleri tehdit etti: Hepinizin evine geleceğim         
05:51
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 08:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs, hindi satışlarını etkilemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei