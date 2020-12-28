Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı - Son Dakika

Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı

28.12.2020 14:43
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı, System.String[]

TOKAT'ta yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi satışlarında bu yıl koronavirüs nedeniyle yüzde 50 azalma oldu.

TOKAT'ta yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi satışlarında bu yıl koronavirüs nedeniyle yüzde 50 azalma oldu. Yetiştiriciler internet üzerinden satışa yöneldi.

Yılbaşı yaklaşırken, hindiler de Tokat'ta pazarlardaki yerlerini aldı. Ağırlığı 5-10 kilo arasındaki hindiler 150 ile 350 lira arasında satışa sunuldu. Ancak koronavirüsün etkisiyle geçen yıla oranla hindi satışları bu yıl yüzde 50 azalınca, satışlar da internet ortamına taşındı. Hindi yetiştiricilerinden Mehmet Bingöl (45), koronovirüs nedeniyle pazar yerinde satamadığı hindilerini sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı.

Hindi satışlarının koronavirüs nedeniyle düştüğünü söyleyen Mehmet Bingöl, Hindi satışlarımız geçen seneye göre bu sene düştü. Pandemiden dolayı insanlarımız korkuyor almaya. Tabii biz de korkuyoruz bu sene hastalıktan dolayı. Geçen sene bu zamanlarda elimizde hiç hindi kalmamıştı. Bu sene hindimiz hala var. Geçen seneye göre işlerimiz yüzde 50 düştü diyebiliriz. Şu anda satışlarımızı sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Şehir dışından isteyenlere otobüsle ya da kargo yoluyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinden isteyenler var. Biz bu işi organik yapıyoruz, kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Talep de, aldığımız tepkiler de güzel. Fiyatlar hindinin büyüklüğüne göre değişiyor. 150 liradan başlıyor, 350 liraya kadar hindimiz var. Kilosuna göre değişiyor. Burada kesiyorum, temizliyor, parçalıyoruz. İsteyene burada pişiriyoruz, pilav yapıyoruz, turşusunu yapıyoruz. İsteğe göre hazırlayıp evlere servis yapıyoruz dedi.


Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı

Yılbaşı, Medya, Tokat, Hindi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı - Son Dakika


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