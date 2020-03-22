Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı

16 dakika önce

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.

Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı, System.String[]

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:35 

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