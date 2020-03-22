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Koronavirüs Hollanda lalelerini de vurdu: Çiçeklerin yüzde 70'i imha edildi
6 saat önce
Koronavirüs Hollanda lalelerini de vurdu: Çiçeklerin yüzde 70'i imha edildi
Avrupa'nın ve dünyanın en büyük çiçek üreticisi Hollanda, koronavirüs salgını sonrası talep azlığından dolayı ellerinde bulunan milyonlarca lale soğanını imha etti.
Bahar mevsiminin gelmesiyle birkaç ay önce yetiştirilmeye başlanan başta lale olmak üzere, gül, kasımpatı, papatya gibi çiçeklerin piyasaya sürülmeye hazır olduğu, ancak Covid 19 salgını ve uygulanan karantina önlemleri sebebiyle talebin oldukça düşük olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:15
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