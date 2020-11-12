Koronavirüs: Hollanda virüs mutasyonu sonrası vizon çiftliklerini hızla kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Hollanda virüs mutasyonu sonrası vizon çiftliklerini hızla kapatmaya hazırlanıyor

12.11.2020 15:02
Koronavirüs: Hollanda virüs mutasyonu sonrası vizon çiftliklerini hızla kapatmaya hazırlanıyor, System.String[]

Danimarka'daki vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması üzerine, Hollanda Bilim Kurulu, ülkedeki bütün çiftliklerin 1 Ocak'tan önce kapatılmasını istedi.

Danimarka'daki vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması üzerine, Hollanda Bilim Kurulu (OMT), ülkedeki bütün çiftliklerin 1 Ocak'tan önce kapatılmasını istedi. Bunun yasal olarak mümkün olduğunu belirten hükümet, vizon yetiştiricilerine ödenecek tazminata ilişkin bir yasal düzenleme hazırlıyor.

Hollanda'da yapılan araştırmalara göre, vizon çiftliklerinde çalışan en az 66 kişiye, hayvanlar tarafından koronavirüs bulaştırıldı.

Dünyadaki önemli vizon yetiştiricilerinden biri olan ülkedeki 128 çiftliğin en az 50'sinde enfeksiyon saptandı. Bu nedenle yaz aylarından bu yana Hollanda'da yaklaşık 3 milyon vizon öldürüldü.

Hayvandan insana geçen virüsler konusunda uzman olan Wageningen Üniversitesi'nden Prof. Wim van den Poel, vizondaki virüs ile insanlardakinin birbirine çok benzediğini ancak hayvanlara geçen virüsün mutasyona uğraması nedeniyle bunun gözardı edilemeyeceğini açıklamıştı.





Danimarka'daki vakalar endişe yarattı

Danimarka'daki vizon çiftliklerinde de Covid-19'a yol açan virüsün mutasyona uğramış bir türünün insanlara bulaştığının ortaya çıkması, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde endişe yarattı.

Meclisin önemli bir kısmı, Hollanda'daki vizon çiftliklerinin derhal kapatılmasını istedi. Halk Sağlığı Bakanı Hugo de Jonge, hükümete koronovirüs konusunda tavsiyelerde bulunan bilim kurulunun tavsiyelerini beklediklerini açıklamıştı.

Bilim Kurulu, tüm hayvanların kürkünün 1 Ocak 2021'den önce çıkarılarak, Hollanda'daki bütün vizon çiftliklerinin kapatılmasını önerdi.

Hollanda Tarım ve Halk Sağlığı Bakanları, halk sağlığı açsısından vizon çiftliklerine daha hızlı müdahale etmenin önünde bir engel bulunmadığını açıkladı. Hükümet, vizon yetiştiricilerinin zararının karşılanması için bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, önümüzdeki hafta hükümet vizon çiftliklerinin kapatılmasına ilişkin plan konusunda bir açıklama yapacak.

Hollanda, hayvan hakları savunucularının baskısı üzerine ülkedeki vizon çiftliklerinin 2024 yılında tamamen kapatılmasını kararlaştırmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu tarih Mart 2021'e çekildi.

Ancak vizon kürklerinin Kasım ve Aralık aylarında soyuluyor olması nedeniyle bilim kurulu ve hükümete göre, yılbaşı, çiftliklerin tamamen kapatılması için daha uygun bir tarih.





Vizonlar, kürk endüstrisinde kullanılıyor

Vizonlar, Nisan-Mayıs aylarında doğuruyor. 100 ile 400 gram arasında bir ağırlığa ulaşan yavrular, kürk için uygun hale geliyor. Damızlık hayvanlar ayrıldıktan sonra, Kasım ve Aralık aylarında vizonların kürkü alınıyor.

Hayvan hakları savunucularının tepki gösterdiği bu işlem sırasında yüzbinlerce vizon kafeslerden alınıp, karbonmonoksit gazı verilen kabinlere konularak öldürülüyor.

Gazlanarak öldürülen vizonların kürkleri çıkarılarak tabaklamaya gönderiliyor. Hayvanların geri kalan bölümleri ise, özel bir tesiste yakılarak yok ediliyor.

Hayvanseverler, suda yaşayan bir hayvan türü olan vizonların uzun süre nefeslerini tutabildiklerine işaret ederek, gazlama sırasında uzun süre yaşamda kalma savaşı verdiklerine dikkati çekiyor. Bu nedenle, vizon yetiştiriciliğinin hayvan refahı açısından çok sayıda olumsuzluk barındırdığını savunuyorlar.

Hayvan hakları koruyucularına göre, doğada tek başına yaşayan vizonlar, çiftliklerde tel kafesler içinde ortalama 30 bin hayvanla birlikte kalıyor. Sürekli kavga eden hayvanlarda ciddi yaralanmalar meydana geliyor.

Hollanda, geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon vizon postu ihraç etti. Danimarka ve Finlandiya, Hollanda'daki vizon kürklerinin en büyük alcısı.

Danimarka, uluslararası vizon yetiştiriciliği ve kürk ticaretinin temel ülkesi. Kürk ve vizon kürküyle işlenmiş giysiler İskandinav ülkeleri, Kuzey Amerika ve Çin'de hala yoğun talep görüyor. ABD, Türkiye ve Güney Kore de, vizon kürkü ithal eden ülkeler arasında yer alıyor.

Koronavirüs: Hollanda virüs mutasyonu sonrası vizon çiftliklerini hızla kapatmaya hazırlanıyor

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: Hollanda virüs mutasyonu sonrası vizon çiftliklerini hızla kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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