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Koronavirüs: Hong Kong'da sağlık görevlileri Çin ile sınırların kapatılması için greve başladı
6 saat önce
Hong Kong’da yüzlerce sağlık çalışanı, koronavirüs salgınına karşı kentin Çin ile olan sınırlarının kapatılması talebi yerine getirilmeyince greve başladı.
Hong Kong'da yüzlerce sağlık çalışanı, koronavirüs salgınına karşı kentin ana kara Çin ile olan sınırlarının kapatılması talebi yerine getirilmeyince greve başladı.
Hong Kong'da yeni tip koronavirüsten etkilenen hasta sayısı 15'e çıkarken, sağlık uzmanları kentin sınırlarının kapatılmaması durumunda bu sayının ciddi şekilde artabileceği uyarısında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:53
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