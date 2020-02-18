Koronavirüs için beklenen tedavi 'Plazma Terapisi' olabilir mi? - Son Dakika
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Koronavirüs için beklenen tedavi 'Plazma Terapisi' olabilir mi?

6 saat önce

Koronavirüse karşı Çin'in Şangay kentinde geliştirilen "plazma terapisi"nin olumlu sonuçlar verdiği anlaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden üst düzey bir yetkili de bu yöntemin "çok sağlam" bir yaklaşım olduğunu vurguluyor.

Koronavirüs için beklenen tedavi 'Plazma Terapisi' olabilir mi?, System.String[]

Çin'de denenmeye başlanan plazma terapisi Covid-19 yani yeni tip koronavirüsten etkilenen hastalar için umut verici sonuçlar ortaya koydu.


Şangay kentindeki Halk Sağlığı Klinik Merkezi'nde oluşturulan özel bir klinikte başlanan tedavide koronavirüsün bulaştığı hastaların kanlarından alınan plazma, virüsten etkilenen hastalara damar yoluyla verildi. Plazma terapisini deneyen merkezin eş başkanı Prof. Dr. Lu Hongzhou bu yöntemin hastalar üzerinde çok etkin olabileceğine dair olumlu sonuçlar elde ettiklerini bildirdi. Prof. Hongzhou alınan kan örneklerinin önce hepatit A,B ve C gibi başka hastalık içermediğini kontrol ettikleri de dikkat çekti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:49 
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