Koronavirüs için 'evde kal' şarkısı yaptılar - Son Dakika

Koronavirüs için 'evde kal' şarkısı yaptılar
6 saat önce
ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Ardahanlı gençlerin şarkılarına konu oldu.
ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Ardahanlı gençlerin şarkılarına konu oldu.
Koronavirüs tehlikesine karşı eve kapanan Ardahanlı gençler, uyarılara rağmen dışarı çıkanlar için şarkı yaptı. Gençler, 'Evde kalın' sloganı ile hazırladıkları koronavirüs şarkısını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ozan Livaneli, Ceren Odabaşı Livaneli ve Uğur Sural isimli gençlerin yaptıkları şarkı çok sayıda kişi tarafından izlenilerek, beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:20 Kaynak: DHA
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