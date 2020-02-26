Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika
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Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar

6 saat önce

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir tekstil fabrikası, giysi üretimini durdurarak, koronavirüsten korunmak için medikal tulum üretmeye başladı.

Koronavirüs için medikal tulum ürettiler, siparişlere yetişemiyorlar, System.String[]

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir tekstil fabrikası, giysi üretimini durdurarak, koronavirüsten korunmak için medikal tulum üretmeye başladı. Günde bin adet tulum üreten fabrika işçileri, siparişlere yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünlerde talep artışı yaşandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaban, ceket ve pantolon üretimi yapılan bir tekstil fabrikası talebi karşılamak için tamamen tulum üretimi yapmaya başladı. Günde bin adet tulum üretimi yapan fabrika, yaklaşık 1 milyonluk siparişi yetiştirmek için vardiya sayısını da artırdı. Siparişi yetiştirmekte zorlanan fabrika çalışanları gece gündüz tulum üretiyor. İşletme Genel Müdürü  İsa Aktaş, 1994 yılından beri tekstil işinde olduğunu belirterek, "Firmamızda bir yıldır mont ve kaban işi yapıyorduk. Çin'de koronavirüs görülmesi nedeniyle ihtiyaçtan dolayı tulum üretmeye başladık. Burada sadece tulum üretimi yapıyoruz. Maske üretimini ise İstanbul'da yapıyoruz. Daha çok Çinli müşterilerimiz vardı. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep var. Ürünlerin yüzde 75'ini Çin'e gönderiyoruz. Şimdi Türkiye'den de yoğun bir talep oldu. İşçi sayımızda yüzde 100 artış yaptık. Çok yoğun bir talep var. Makine sayımızı da artırdık" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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