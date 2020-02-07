Koronavirüs için şu ana kadar en olası 'ara taşıyıcı' tespit edildi: Pullu pangolin

Çinli bilim insanları tarafından hazırlanan son rapora göre koronavirüs insanlara yılan veya yarasalardan değil bir çeşit karıncayiyen pullu pangolinlerden geçmiş olabilir. Virüsün kendisi ilk olarak yılan veya yarasa gibi başka bir vahşi hayvanda baş göstermiş olsa da insana bulaşmasını sağlayan mutasyonu pangolinlerde geçirdiği düşünülüyor.



Dünyadaki tek pullu memeliler olan pangolinler Asya'da yiyecek ve ilaç üretimi için öldürülüyor ve çoğu zaman yasa dışı şekilde ticareti yapılıyor.