Koronavirüs için şu ana kadar en olası 'ara taşıyıcı' tespit edildi: Pullu pangolin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs için şu ana kadar en olası 'ara taşıyıcı' tespit edildi: Pullu pangolin - Son Dakika Dünya

Koronavirüs için şu ana kadar en olası 'ara taşıyıcı' tespit edildi: Pullu pangolin

6 saat önce

Çinli bilim insanları tarafından hazırlanan son rapora göre koronavirüse yılan veya yarasalar değil bir çeşit karıncayiyen olan ve dünyadaki tek pullu memeli olan pangolinler neden olmuş olabilir.

Koronavirüs için şu ana kadar en olası 'ara taşıyıcı' tespit edildi: Pullu pangolin, System.String[]

Çinli bilim insanları tarafından hazırlanan son rapora göre koronavirüs insanlara yılan veya yarasalardan değil bir çeşit karıncayiyen pullu pangolinlerden geçmiş olabilir. Virüsün kendisi ilk olarak yılan veya yarasa gibi başka bir vahşi hayvanda baş göstermiş olsa da insana bulaşmasını sağlayan mutasyonu pangolinlerde geçirdiği düşünülüyor.


Dünyadaki tek pullu memeliler olan pangolinler Asya'da yiyecek ve ilaç üretimi için öldürülüyor ve çoğu zaman yasa dışı şekilde ticareti yapılıyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:26 
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