Koronavirüs için türkü besteledi - Son Dakika

MUĞLA'da yaşayan halk ozanı Abbas Balcı (68), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına dikkat çekmek için türkü besteledi. Balcı parçasına 'Böyle Bir İlletin Sebebi Nedir' ismini verdi.

Tüm dünyayı saran ve 7 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar sosyal hayatlarını kısıtladı, hatta bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye'de de salgının yayılmasının ardından birçok iş yeri evden çalışma sistemine geçerken, vatandaşlar da kalabalık alanlardan kaçınıp, vaktinin çoğunu evinde geçirmeye başladı. Salgına ve tedbirlere dikkat çekmek için hem yetkililer, hem de sanatçılar halkı uyarıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıp, kamu spotlarıyla önlemlere dikkat çekilirken, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde oturan halk ozanı Aşık Abbas Balcı da koronavirüse dikkat çekmek için bir çalışma yaptı. Evli ve 3 çocuk babası Balcı, salgına karşı 5 kıtadan oluşan bir türkü besteledi. Balcı, bestesine 'Böyle Bir İlletin Sebebi Nedir' ismini verdi.

Koronavirüsün dünya gündeminde olduğunu belirten Balcı, "Sağlık açısından tehlikeli bir virüs ile karşı karşıyayız. Çin'den başlayarak dünyaya yayılan virüs insanları tedirgin etti. Halk ozanı olarak buna duyarsız kalamazdım. Bu duygular içinde türküyü bestelemeye karar verdim. Herkesi koronavirüs konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

"Koronavirüsü patladı Çin'den/ Yayıldı dünyaya ne gelir elden/Nice insanlarım oluyor candan/ Böyle bir illetin sebebi nedir/ Her canlı tedirgin yaşam bozuldu/ Okullar kapandı tatil yazıldı/ Tedbirler alındı maske takıldı/ Böyle bir illetin sebebi nedir/ Yok mu bir çaresi sonuç ne olacak/ Daha daha nice canlar yanacak/ Çok hızlı yürüyor nasıl duracak/ Böyle bir illetin sebebi nedir/ Biyolojik savaş mıdır bilinmez/ Nasıl bulaşıyor gözle görünmez/ Tahribatı büyük, yara sarılmaz/ Böyle bir illetin sebebi nedir/ Dost Abbasi elden bir şey gelmiyor/ Kapandım evime sızım dinmiyor/ Sonuç ne olacak kimse bilmiyor/ Böyle bir illetin sebebi nedir."