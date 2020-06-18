Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek - Son Dakika

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı.

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Artemisia Annua fidelerinin, adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bitki gelişiminin ardından ekstraksiyon yöntemiyle ekstreler hazırlanıp, kullanıma sunulacak. Artemisia Annua, koronavirüsün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Birçok virüse karşı etkili olan bitkinin Kaz Dağları'nda adapte edilmesi için çalışmalara başlandı. Sağlık, turizm ve tarım bölümleri de bulunan proje ile kırsal mahallelerde ekonominin canlandırılması hedeflenirken, sağlık turizmi ile de bölgeye hareket sağlanması hedefleniyor.

'EKSTRELERİ HAZIRLANIP, HALKIMIZA SUNULACAK'Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Etken madde yüzdesi istenilen standartla geliştirilmiş tohumlar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezine getirtilerek, fideleri oluşturulmuş olan Artemisia Annua fideleri adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikilmiştir. Yapılan araştırmalarda, Artemisia Annua, Kovid-19'un en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerin vazgeçilmez Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı. Bitki gelişimini tamamladıktan sonra ekstraksiyon yöntemiyle ekstreleri hazırlanıp, halkımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.'ADAPTASYON ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ'Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen, 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları şu an Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, ilaç çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun" diye konuştu.'YÖRE HALKINA EK GELİR'Artemisia Annua'nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'nde, Artemisia Annua isimli bitkinin Kaz Dağları'ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ'Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları'ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaz Dağları'nın dünyada sayılı ekosistemler arasında bulunduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu: "Deniz turizminin yanında burada en önemli nokta Kaz Dağları'na hiçbir zarar verilmeden turizme kazandırabilmek. Ülkemizde yeni gelişmekte olan ekoturizm ve sağlık turizmine bu çalışmanın büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkı sağlamak."

- Balıkesir

Kaz Dağları, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek - Son Dakika

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