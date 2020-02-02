Koronavirüs ilacı satmaya çalıştığı kişinin cüzdanını kapkaç yaptı - Son Dakika
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Koronavirüs ilacı satmaya çalıştığı kişinin cüzdanını kapkaç yaptı

57 dakika önce

Başkent'te yeni tip koronavirüs salgınını bahane ederek ilaç satmaya çalıştığı yaşlı birinin cüzdanını çalan 70 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Koronavirüs ilacı satmaya çalıştığı kişinin cüzdanını kapkaç yaptı, System.String[]

Başkent'te yeni tip koronavirüs salgınını bahane ederek ilaç satmaya çalıştığı yaşlı birinin cüzdanını çalan 70 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki bir şüpheli, yeni tip koronavirüs salgınını bahane ederek sokakta ilaç satmaya çalıştığı kişinin, kendisine para vermek için çıkarttığı cüzdanını kapkaç yaptı. Şahsın koşarken tanınmamak için şapka takması da MOBESE kameralarına yansıdı.

Polis, kamera kayıtlarından belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Çankaya ilçesinde bir kafede oturan kadınların masa üstündeki çantasını alarak kaçan şahsın, çevredeki MOBESE kamerası görüntüsü ile tespit edildi.

Kaçan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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