Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı - Son Dakika
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Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı

6 saat önce

Koronavirüs sebebiyle e-ticarete olan talep hızla artarken kolonya satışların 34 kat, eldiven satışlarında ise 19 kat artış gözlemlendi.

Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı, System.String[]

Koronavirüs sebebiyle e-ticarete olan talep hızla artarken kolonya satışların 34 kat, eldiven satışlarında ise 19 kat artış gözlemlendi.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesi ve devletin aldığı sıkı önlemlerin ardından vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticaret sitelerine yöneldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından tüm dünyada alınan önlemler artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin aldığı önlemleri basın mensupları ile paylaştı.

Türkiye'de de risk grubunu oluşturan yaşlıların evden çıkmamasının tavsiye edilmesi ve özel sektörde bir çok şirketin çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmesi ile birlikte, online alışverişlerde tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye'de de büyük bir artış gözlemlendi.

- Kolonya satışı 34 kat arttı

AA muhabirine konuşan, GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, "Koronavirüs'ün yayılımını azaltmaya yönelik alınan tedbirler doğrultusunda biz de dahil olmak üzere birçok şirket evden çalışmaya başladı. İnsanların kalabalık ortamlarda bulunmamasına dair öneriler ve evden çıkanların azalması doğrultusunda vatandaşların e-ticarete yöneldiğini görüyoruz. Kısacası evde çalışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla güncel ihtiyaçların internetten giderildiğini söylemek mümkün." dedi.

Özellikle hijyen ürünleri, paketli gıdalar gibi belirli kategorilerde artış gözlemlediklerine dikkati çeken Kantarcı, "Buna göre 9-16 Mart tarihleri arasında, bir önceki haftaya göre kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el dezenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kağıdı satışı ise 3.5 kat arttı. Bebek bezi satışlarında da yüzde 30 artış yaşandı. Gıda ürünlerinde ise sıvı yağ satışı 5 kat, bulgur ve pirinç satışları ise 3 kat artış gösterdi.

- Amazon 100 bin personel alıyor

Öte yandan e-ticaret şirketi Amazon da koronavirüs sebebiyle hareketli günler geçiriyor. Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını ilan etti.

Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

Koronavirüs, Türkiye, Amazon, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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