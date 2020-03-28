Koronavirüs ile ilgili iki önemli toplantı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kentte koronavirüs tedbirlerinin görüşülmesi için iki önemli toplantı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tehdidi nedeniyle genişletilen önlemler için düzenlenen iki önemli toplantıya katıldı.

Başkan Büyükkılıç, önce İl İdare Kurulu Toplantısı'na ardından da Pandemi Kurulu Toplantısı'na iştirak etti.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan toplantılar, Erkilet'teki ortak çağrı merkezi binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemler çerçevesinde illerde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin alınan önlemlere uyulması için yapacakları çalışmalarla vatandaşların alınan kararlara riayeti sonucunda bu tehdidin kısa zamanda aşılacağına inandığını belirtti.