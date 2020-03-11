Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de, son do¨nemde du¨nyada c¸ok sayıda insanın o¨lu¨mu¨ne neden olan yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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