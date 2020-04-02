Koronavirüs ile mücadele eden 112 Acil Sağlık personeli, ailelerinden ayrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs ile mücadele eden 112 Acil Sağlık personeli, ailelerinden ayrı - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele eden 112 Acil Sağlık personeli, ailelerinden ayrı

15 dakika önce

İZMİR'de 112 Acil Sağlık personeli, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ardından, evlerine gidemez oldu.

Koronavirüs ile mücadele eden 112 Acil Sağlık personeli, ailelerinden ayrı, System.String[]

İZMİR'de 112 Acil Sağlık personeli, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ardından, evlerine gidemez oldu. Salgınla mücadele etmek için canlarını ortaya koyan ekiplerin en büyük üzüntüsü ise ailelerinden uzakta olmak. Yakınları ve sevdiklerini göremeyen, evine gidemeyen sağlık çalışanları, vatandaşların evlerinden çıkmayarak kendilerine destek olmasını istiyor.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ardından iş yükü de sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakarca çalışıyor. Salgının ülke genelinde yayılmasının ardından evlerine gidemeyen, kendilerini izole etmek zorunda kalan sağlık personeli, ailelerine duydukları özlemle, görevlerini yürütüyor. Ekipler, gün boyu görevli oldukları istasyonlarda bekliyor, vaka anonsu yapıldığında da olay yerine gidiyor.

İzmir'de 112 Acil Sağlık ambulansı doktoru Serhat Sami Çengel (50), "Şu anda sağlıkçıya ulaşmanın en kolay yolu 112. Böyle olunca da vaka sayımız arttı. Ancak eskisi gibi çağrı geldiği zaman hemen çıkamıyoruz. Çünkü hem kendimizi hem de hastaları korumak zorundayız. Bu nedenle korucuyu kıyafetler giyiyoruz. Böyle olunca da çıkış süremiz biraz uzuyor. Bu kıyafetlerin içerisinde uzun süre kaldığımız zaman ciddi anlamda, içerisinde çok terliyoruz ve bu durum bizim için biraz daha yorucu oluyor" dedi.

'ÖZEL KIYAFETLE VAKALARA GİDİYORUZ'

Koronavirüs şüphesi olan vakalara yönelik anons geldiğinde, personele şüpheli vaka duyurusu yaptıklarını anlatan Çengel, "Sonra koruyucu kıyafetlerimiz giyiyoruz, olay yerine gidiyoruz. Olay yerine ulaştığımızda yaptığımız ilk iş, eve girdiğimiz anda evdeki herkesin ateşine bakmak. Eğer ateşleri 37.5, 38 veya üzerinde olursa onlara şüpheli olarak yaklaşıyoruz ve hepsine maske takıyoruz. Ardından hastanın ateş dışında şikayetlerini dinliyoruz. Sonra diğer bulgulara bakıyoruz ve ona göre de kişiyi hastaneye götürüyoruz. İstasyona geri döndükten sonra öncelikle ambulansı dezenfekte ediyoruz. İçerisinde gümüş ve bir takım antiviral ajanların bulunduğu bir makinemiz var. Onunla 10 dakika boyunca ambulansı dezenfekte ediyoruz, aracı daha sonra havalandırıyoruz. Sonra üzerimizdeki kıyafetleri, ayrılan çöplere atıyoruz" diye konuştu.

'TEST YAPTIRMAK İSTEYENLER BİZİ ÇAĞIRIYOR'

Bu süreçte tüm Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını da söyleyen Doktor Çengel, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca sağ olsun arkamızda. Bunu fazlası ile hissediyoruz ve kendisine şükran duyuyoruz. Onun dışında bütün halkımızın da bizi desteklemesini canı gönülden istiyoruz. En fazla yaşadığımız sıkıntı kıyafet içerisinde uzun süre kalmak. Yaklaşık 30- 40 dakika boyunca kıyafet içerisinde kalıyoruz ve çok terliyoruz. Sıvı kaybediyoruz. Kıyafette hiçbir sıkıntımız yok. Her türlü eksilen malzeme yerine koyuluyor" dedi. Bazı vatandaşların koronavirüs testi yaptırmak için kendilerini çağırdığına da dikkat çeken Çengel, 112 personelinin böyle bir hizmet vermediğini ifade etti.

AİLELERİNE HASRET KALDILAR

Sağlık personeli, bu süreçte aileleriyle de görüşemiyor. Sağlık çalışanlarının evlerine gitmediğini, riskli olduğu için farklı yerlerde kaldıklarını anlatan Çengel, şunları söyledi: "Ailelerimizle görüşemiyoruz. Benim yaşlı anne ve babam var. Ne yazık ki bu süreçte onlara gidemiyorum. Yine 23 yaşındaki oğlumu da bu salgının ardından göremedim. Sarılamadım. Bizi en çok bu durum üzüyor. Ailemiz bizi özlediklerini söylüyor. Onlar da bizim için endişelenip üzülüyor. Hasta olmamamız için bizi uyarıyorlar. Ailemizle aynı evde kalmıyoruz. Kendimize karantina uyguluyoruz. Uzaktan görüşebiliyoruz. Daha önce pek ayrı kalmadık ailemizden. Bu şekilde ayrı kalmak çok zor. Bir de özellikle yaşlılar evde, daha çok bizlere ihtiyaç duyduğu dönemde yanlarında olamıyoruz. Bu süreçte onlara destek verememek de bizi üzüyor."


Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:10 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pentagon'un "Kovid-19 nedeniyle 100 bin ceset torbası temin edeceği" iddiası
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir Atıklardan Covid-19 izolasyon sedyesi yaptılar Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı         
09:23
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü         
09:14
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir         
09:12
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı         
08:44
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti         
08:36
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız         
08:26
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu         
08:19
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak         
08:07
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu         
07:56
Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif         
07:51
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı         
07:41
"Ankara Kuşu" olarak bilinen Twitter fenomeni, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı         
02:41
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi         
00:41
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu         
00:27
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?         
00:08
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak         
00:07
Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı         
23:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti         
23:40
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor         
23:36
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti         
23:23
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti         
23:23
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var         
22:42
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi         
22:35
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi         
22:34
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım         
22:34
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu         
22:24
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız         
22:21
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi         
21:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 09:26:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs ile mücadele eden 112 Acil Sağlık personeli, ailelerinden ayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]