Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta

20 dakika önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için pasta yaptırdı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için pasta yaptırdı.

Ünlü, özel olarak hazırlattığı ve üzerinde kalp bulunan "iyi ki varsınız" yazılı pastayı Iğdır Devlet Hastanesine gönderdi.

Hastane koridorunda bir araya gelen sağlık çalışanları, kendilerine destek veren Ünlü'ye teşekkür ederek alkışlar eşliğinde pastayı kesti.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Başhekim Raşit İlhan da katıldı.

Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:30 Kaynak: AA

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