Koronavirüs ile Mücadelede Alınan Tedbirler Görüşüldü - Son Dakika

Koronavirüs ile Mücadelede Alınan Tedbirler Görüşüldü

Koronavirüs ile Mücadelede Alınan Tedbirler Görüşüldü
Son Güncelleme: 29.07.2021 20:22

İlimizde 100. 000 kişide görülen vaka sayısının artış göstermesinden dolayı salgınla mücadelede alınan tedbirler, aşılama faaliyetleri ve denetim süreçlerinin değerlendirildiği toplantı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

İlimizde 100. 000 kişide görülen vaka sayısının artış göstermesinden dolayı salgınla mücadelede alınan tedbirler, aşılama faaliyetleri ve denetim süreçlerinin değerlendirildiği toplantı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Bakar, Halk Sağlığı Anabilim Dalından Prof. Dr. Gamze Çan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aslı Okan, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Huriye Ünal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halil Gürkan Çoban, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Yavuz Adanur, Halk Sağlığı Başkanlığından Dr. Ümmühan Kahyaoğlu ile Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Nurcan Yılmaz katılım gösterdi.

Çanakkale genelindeki Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; ilimizdeki vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, yapılan denetimler ve salgın ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Tekrar yüksek vakaları görmemek, tekrar kapanmamak için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Vali İlhami AKTAŞ, "Vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği kapalı alanlar başta olmak üzere açık alanlar dahil maske ve mesafe kurallarına dikkat edelim, sıramız geldi ise kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için aşımızı mutlaka yaptıralım" dedi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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