Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles'a geldi - Son Dakika

ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, Mercy sınıfı bir hastane gemisi olan USNS Mercy (T-AH-19) Los Angeles Limanı'na demirledi. Güney Kaliforniya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastanelerin yetersiz kalması durumlarda hizmet vermekle görevli olan hastane gemisinde, mürettebat sürekli güvertede kalacakken, hasta harici giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği belirtildi.