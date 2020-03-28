Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles'a geldi - Son Dakika

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Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles'a geldi
44 dakika önce
ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, Mercy sınıfı bir hastane gemisi olan USNS Mercy (T-AH-19) Los Angeles Limanı'na demirledi.
ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, Mercy sınıfı bir hastane gemisi olan USNS Mercy (T-AH-19) Los Angeles Limanı'na demirledi. Güney Kaliforniya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastanelerin yetersiz kalması durumlarda hizmet vermekle görevli olan hastane gemisinde, mürettebat sürekli güvertede kalacakken, hasta harici giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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