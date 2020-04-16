Koronavirüs ile mücadelenin gizli kahramanları: Filyasyon ekipleri - Son Dakika
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Koronavirüs ile mücadelenin gizli kahramanları: Filyasyon ekipleri

6 saat önce

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, mücadelenin "gizli kahramanları" olarak görev yürütüyor.

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, mücadelenin "gizli kahramanları" olarak görev yürütüyor.

Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Kovid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.

Filyasyon çalışmasında yüzde 99 ile temaslı takibin en yüksek oranda sonuçlandığı iller arasında yer alan Konya'da 130 filyasyon ekibi, büyük bir titizlikle görev yapıyor.

Konya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Hasan Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 4 bin 600 filyasyon ekibi bulunduğunu söyledi.

Filyasyon çalışmasıyla virüs taşıyan kişilerin temas ettiği şüphelileri tespit ettiklerini belirten Çiftci, "Kovid-19 salgınından önce de zaten çeşitli bulaşıcı hastalıklar için filyasyon çalışması yapıyorduk. Semptomu olan kişi hastaneye gittiğinde virüsün pozitif çıkması durumunda hastaneye yatırılıyor ve böylece virüslü kişi izole ediliyor, ancak virüslü kişinin 48 saat öncesine kadar temas ettiği kişilerin de virüs şüphesi taşıdığı için izole edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Konya'da 130 filyasyon ekibimiz var"

Filyasyon çalışması yaparken önce virüslü kişinin en yakınından başladıklarını anlatan Hasan Çiftci, şunları kaydetti:

"Çalışmaya önce aile bireylerinden başlıyoruz, daha sonra bu çemberi genişletiyoruz. Evden çıkmamalarını ve izole olmalarını sağlıyoruz. Böylece bu salgının bulaş zincirini kırmaya çalışıyoruz. Virüs de çok hızlı yayıldığı için bu yayılım zincirinin kırılması gerekiyor. Pozitif olan her hastayı alıp tedavi etmek yerine, bulaşan kişileri izole etmek istiyoruz. Bu kapsamda da Türkiye'de 4 bin 600 filyasyon ekibi var. Konya'da ise 130 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Her ekip de aralarında bir doktorumuzun bulunduğu 3 kişiden oluşuyor. Sahaya bir pozitif vaka düştüğünde bu hemen bizim otomasyon sistemimize giriyor. Daha sonra filyasyon ekibimize haber ediyoruz. Onlar da hastalığı kapma riskine karşı tüm koruyucu ekipmanlarını giyerek tedbirlerini alıyor. Yani pozitif bir vakaya gidiyormuş gibi hareket ediyorlar."

"Pandemilerin başrol oyuncusu sağlık çalışanlarıdır"

İl genelinde vaka başı temaslı kişi sayısının ortalama 7-8 civarında olduğunu aktaran Çiftci, şöyle konuştu:

"Bu bazı vakalarda daha yüksek olabiliyor. Bazen 15-20 civarında kişiye temas eden vakalarımız olabiliyor. Pandemilerin başrol oyuncusu sağlık çalışanlarıdır. Filyasyon ekibimiz görevini layıkıyla yapmamış olsaydı, hastanelere çok fazla yük çıkacaktı. Yani hastaneler baş edebileceğinden daha fazla vakayla karşılaşacaktı. Yatakları ve yoğun bakımları yetmeyecekti ama tüm sağlık çalışanlarımızın olduğu gibi filyasyon ekiplerimizin başarısı, bizi salgınla mücadelede çok önemli bir yere taşımıştır. Sahadaki izolasyon sağlandığı için hastanelerimizin iş yükü azalmış oluyor. Bu da diğer sağlık çalışanlarımızı rahatlatan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu sürecin görünmeyen gizli kahramanları, Türkiye'deki diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra filyasyon çalışması yürüten ekiplerimizdir."

Koronavirüs ile mücadelenin gizli kahramanları: Filyasyon ekipleri

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:09 Kaynak: AA

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