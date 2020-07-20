Koronavirüs ile 'temassız menü' uygulaması arttı - Son Dakika

Koronavirüs ile 'temassız menü' uygulaması arttı

KORONAVİRÜS salgını ile birlikte restoran ve kafelerde 'temassız menü' uygulamasının kullanımı arttı.

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KORONAVİRÜS salgını ile birlikte restoran ve kafelerde 'temassız menü' uygulamasının kullanımı arttı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "E-adisyon ya da e-menü olayına geçilmesi çok önemli. Çünkü restoranlarda kişiler menüye elleriyle dokunarak ve sayfaları parmaklarıyla çevirerek bakarken virüsü buraya taşımış olurlar" dedi.

Restoran ve kafelerde uygulanan temassız menü, koronavirüs salgınının yayılmasıyla birlikte arttı. Birçok işletmeci, müşterilerin eline alıp bakarak siparişlerini vermesi nedeniyle bulaş riskinin en yoğun olduğu kağıt ve dosya menüleri kaldırıp, temassız menüye geçti. Temassız menü ile müşteriler, masalar üzerine konulan karekodu, cep telefonlarına okutarak restoranın menüsüne ulaşarak siparişlerini verebiliyor.

'EL TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Gülhane Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, kafe ve restoran gibi yerlerde bulunan menülerin koronavirüs salgınında bulaş zincirinin halkalarından biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gerek, "Covid-19'un yayılmasında el temasının çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Çünkü elimizle temas ettiğimiz yerde eğer bir bulaş var ise, daha önceden bu bölgeye koronavirüs herhangi bir şekilde ulaşmış ise biz bunu elimiz vasıtasıyla ağzımıza, burnumuza veya gözümüze değmek suretiyle kendimize taşımış oluruz ve Covid-19 virüsüne yakalanma ihtimalimiz söz konusu olur. Dolayısıyla bu noktada el temizliği çok önemli" dedi.

'E-MENÜ SİSTEMİNE GEÇİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

İnsanların günlük yaşantısında ellerini sıklıkla yüzüne, gözüne ve burnuna götürdüğü için elin en önemli temas noktalardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gerek, şöyle konuştu:

"O nedenle restoran ve kafelerde e-adisyon ya da e-menü olayına geçilmesi çok önemli. Tesislerin imkanları ölçüsünde buna geçmesinde fayda var. Çünkü restoranlarda kişiler menüye elleriyle dokunarak ve sayfaları elleriyle çevirerek bakmak suretiyle eğer kendilerinde virüs varsa buraya taşımış olurlar. Bir sonraki müşteri de aynı menü listesine bakarken; hatta bazıları parmağını ağzına götürüp ıslatarak sayfa çevirme durumunda olabildiği için buradaki virüsü bir sonraki kişi bir önceki kişiden de almış olur. Bunun engellenmesi bakımından elektronik ortamda yani temassız bilgilendirmeyi temin etmek bakımından restoranlara önemli büyük bir görev düşüyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmelerinde fayda var. Bulaş zincirindeki en önemli noktalardan birinin elle temas olduğunu unutmayalım."

Restoran sahibi Atıf Emeni ise koronavirüsten sonra kendilerinin mümkün mertebe personel ve müşterinin menüyle temasını kestiklerini ve karekod sistemini uyguladıklarını bildirerek, "Örneğin bir müşterimiz mekana geliyor, masada bulunan karekod ile telefondan menüye giriyor ve siparişini seçiyor. Sizden siparişi alan garson müşterinin 1,5 metre uzağında durarak siparişi alıyor ve onaylayıp mutfağa gönderiyor." dedi. Müşteriler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Koronavirüs, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs ile 'temassız menü' uygulaması arttı - Son Dakika
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