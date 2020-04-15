"Koronavirüs ile üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin örtüşmesi nedeniyle hastanelerde...

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönem yaşandığını belirterek, "Koronavirüs ile üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin örtüşmesi nedeniyle yoğun bir şekilde hastanelere başvurular oluyor. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olmadan acil servislere gelenler bazen yoğunluğun artmasına sebep olabiliyor. Ağır belirtileri olmayan hastaların evde izolasyona dikkat etmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, hastanelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentteki hastanelerde gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Kaşıkçı, acil servis ve kliniklerde koronavirüs şüphelisi kişiyi diğer hastalardan ayırmak amacıyla önlemler alındığına dikkati çekti.

Acil servise müracaat eden hastaların öncelikle triajda bulunan sağlık personeli tarafından karşılanarak, hemen ateş ve satürasyon ölçümünün yapıldığının altını çizen Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Hastanın öksürük, solunum sıkıntısı, yüksek ateş gibi bulguları koronavirüs şüphesini destekliyorsa hasta, acil serviste oluşturulan koronavirüs polikliniklerine yönlendiriliyor. Burada hekim tarafından muayenesi ve tetkikleri yapılan hastadan gerekli görülürse sürüntü örneği alınıyor. Yatışı uygun görülen hastalar servise yatırılırken, şikayetleri hafif olan ve evde kendini izole edebilecek durumdaki hastalar ise ayakta tedavisi düzenlenip ilaçları yine hastane eczanesinden hastaya verilerek, evde tedavisine başlanıyor."

Kaşıkçı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerisi ve rehber bilgisine göre genel durumu iyi olan hastaların hastanede yatarak tedavi görmesine gerek olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu durumdaki hastaların takipleri, evde izlem konusunda bilgilendirilmelerinin ardından aile hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Aile hekimleri, hastanın test sonucunu Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden görebilmektedir. Eğer hastanın test sonucu negatif ise hastaya evde izolasyona devam edilmesi konusunda uyarılarda bulunulurken, sonuç pozitif ise tedavisine kaç gün devam edileceği bildirilmektedir. Hastanın genel durumunda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde ise hastanın 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye gitmesi sağlanmaktadır."

Koronavirüs pandemisi nedeniyle test yaptırmak için hastanelere ve acil servislere başvuruların arttığına değinen Kaşıkçı, "Mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönemdeyiz. Koronavirüs ile üst solunum enfeksiyonu belirtilerinin örtüşmesi nedeniyle yoğun bir şekilde hastanelere başvurular oluyor. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olmadan acil servislere gelenler bazen yoğunluğun artmasına sebep olabiliyor. Ağır belirtileri olmayan hastaların evde izolasyona dikkat etmesi gerekmektedir. Yapılan binlerce testin sonucunda negatif çıkan hastaların sayısı, pozitif çıkanlardan kat kat fazla." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarının bu dönemde verdikleri fedakar mücadelenin önemini belirten Kaşıkcı, "Doktorundan temizlik işçisine, hemşirelerden güvenlik görevlisine kadar on binlerce çalışanımızla sadece koronavirüs ile değil, bir taraftan diğer hastalıklardan dolayı hastanede bulunan hastalarımızın da tedavisi için yoğun bir mücadele veriyoruz. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu virüsü beraber yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.