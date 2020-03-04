Koronavirüs: İlk kez AB çalışanında virüs görüldü, Avrupa Parlamentosu 3 hafta ziyaretlere kapatıldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: İlk kez AB çalışanında virüs görüldü, Avrupa Parlamentosu 3 hafta ziyaretlere kapatıldı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: İlk kez AB çalışanında virüs görüldü, Avrupa Parlamentosu 3 hafta ziyaretlere kapatıldı

6 saat önce

İlk kez Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği kurumlarında çalışan bir kişide de koronavirüs görüldüğü açıklandı.

Koronavirüs: İlk kez AB çalışanında virüs görüldü, Avrupa Parlamentosu 3 hafta ziyaretlere kapatıldı, System.String[]

İlk kez Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan bir kişide de koronavirüs görüldüğü açıklandı. Avrupa Parlamentosu (AP), 3 hafta boyunca dışarıdan ziyaretlere kapatıldı.

AB'ye bağlı Avrupa Savunma Ajansı'nda (EDA) görevli bir erkek çalışanda koronavirüs saptandığı açıklandı.

EDA Sözcüsü Elisabeth Schoeffman, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, koronavirüs görülen çalışanın, 23 Şubat'ta İtalya'dan döndüğünü söyledi.

Böylece Belçika'da Covid-19 hastalalığına neden olan koronavirüsün görüldüğü kişilerin sayısı böylece 23'e yükseldi.

Virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak, EDA planlanan tüm toplantılar 13 Mart'a kadar iptal edildi.

EDA çalışanlarının, bu tarihe kadar evleri dışında hiçbir görüşmeye ve toplantıya katılmamaları istendi.

Koronavirüsün Belçika'da da ortaya çıkması üzerine, AB kurumları çeştli önlemler almaya başlandı.

AP: Ziyaret yasağı yeni bir açıklamaya kadar sürebilir

AP, dünyanın farklı bölgelerine yayılan virüsün halk sağlığı için büyük bit tehdit oluşturduğu vurgulanarak, dışarıdan yapılacak ziyaretlerin 3 Mart'tan itibaren iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 3 hafta olarak planlanan ziyaret yasağının, yeni bir açıklamaya kadar sürebileceği belirtilerek, "Ziyaretçilerimizi gelecekte ağırlamayı dört gözle bekliyor ve durum için özür diliyoruz" dendi.

AP'nin aldığı tedbirlerin geçici olduğu kaydedildi.

Önümüzdeki 3 hafta boyunca AP üyeleri çalışmalarına devam edecek ancak lobicilerle görüşme, resepsiyon ve oturum gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Brüksel, Belçika, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:10 
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